Guerras, tensiones globales y comercio: ¿amenaza u oportunidad para Colombia?

Hoy, las decisiones militares, las sanciones económicas y los bloqueos estratégicos tienen efectos casi inmediatos sobre precios, cadenas logísticas, tasas de interés y flujos de inversión. La interdependencia global ha convertido los conflictos regionales en choques económicos de alcance mundial.
La economía global atraviesa una fase de fragmentación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que las tensiones en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania y las políticas arancelarias globales están deteriorando las perspectivas de crecimiento y reconfigurando las prioridades de política económica. En su escenario base para 2026, el crecimiento mundial sería de 3,1%, pero podría caer a 2% si se profundizan las hostilidades.