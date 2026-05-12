Guerras, tensiones globales y comercio: ¿amenaza u oportunidad para Colombia?

Hoy, las decisiones militares, las sanciones económicas y los bloqueos estratégicos tienen efectos casi inmediatos sobre precios, cadenas logísticas, tasas de interés y flujos de inversión. La interdependencia global ha convertido los conflictos regionales en choques económicos de alcance mundial. La economía global atraviesa una fase de fragmentación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que las tensiones en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania y las políticas arancelarias globales están deteriorando las perspectivas de crecimiento y reconfigurando las prioridades de política económica. En su escenario base para 2026, el crecimiento mundial sería de 3,1%, pero podría caer a 2% si se profundizan las hostilidades.

6% podría ser la inflación, según el Fondo Monetario Internacional, lo que afectaría a países importadores de energía y bienes intermedios.

Impactos directos en costos y producción

Para Colombia, los efectos de estos conflictos ya se han materializado. Mauricio López González, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, explica cómo la guerra en Ucrania afectó la economía del país. “Colombia adquiere muchos bienes de esa región, sobre todo para el sector agrícola. Productos como insecticidas, abonos y urea se encarecieron sustancialmente después de la guerra”, lo que impacta directamente la competitividad exportadora. Este aumento de costos no solo afecta a los agricultores, sino que se traslada a toda la cadena productiva, lo que reduce márgenes, encarece alimentos y debilita la posición de Colombia frente a competidores con mayor escala o subsidios estatales. Además, cuando los costos de insumos importados suben, las empresas enfrentan un dilema: trasladar el incremento al consumidor final, con impacto inflacionario, o asumir menores utilidades, lo que reduce su capacidad de inversión y expansión. De otro lado, aunque el aumento del precio del petróleo debería representar mayores ingresos para los países productores, López González señala que Colombia no ha experimentado una bonanza, entre otras razones, por la caída en la tasa de cambio y por las dificultades internas de Ecopetrol. “Además, el país importa una proporción significativa de derivados del petróleo, fundamentales para la industria nacional”, explica.

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que la escalada en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, podría elevar los precios energéticos, presionar la inflación global y generar nuevas disrupciones en el transporte marítimo. Esto impacta directamente en los costos logísticos de países importadores y exportadores, especialmente aquellos con menor capacidad de absorción de choques externos.

Logística y cadenas de suministro: el factor invisible

Estas situaciones no solo afectan precios; también alteran la arquitectura de las cadenas globales de valor. Retrasos en puertos, encarecimiento de seguros marítimos y cambios en rutas comerciales generan sobrecostos que reducen la competitividad. Colombia, aunque cuenta con acceso a dos océanos y avances en infraestructura portuaria, sigue dependiendo de la estabilidad del comercio marítimo internacional. Cuando los tiempos de tránsito aumentan o los fletes se encarecen, los exportadores nacionales enfrentan mayores costos financieros y menor previsibilidad en sus operaciones. Esto es particularmente crítico para bienes con mayor valor agregado, donde la puntualidad y la confiabilidad logística son determinantes. Le puede interesar: Valor agregado exportable: el desafío pendiente de Colombia

Sanciones y aranceles: oportunidades y amenazas

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a otros países producen un doble efecto, según Mauricio López, “algunos países ven encarecido su acceso al mercado estadounidense, lo cual puede representar una oportunidad para Colombia. Pero esos mismos países buscan abrir nuevos mercados y mejorar su competitividad, lo que nos perjudica”, precisa. En un entorno de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la competencia por mercados alternativos puede ser particularmente agresiva. Economías con mayores niveles de productividad redireccionan su oferta hacia América Latina, presionando a productores locales. En paralelo, la política arancelaria y los subsidios industriales en economías desarrolladas alteran las reglas del comercio. La competencia ya no se define únicamente por costos y calidad, sino también por lineamientos estratégicos. Para un país como Colombia, que depende de mercados abiertos y estabilidad normativa, esta tendencia implica mayor incertidumbre y exige una diplomacia comercial más activa.

60 es el número de mercados a los que Colombia tiene acceso preferencial a través de acuerdos comerciales.

La clave del valor agregado

Colombia enfrenta una tensión estructural: su economía es mayoritariamente terciaria, pero sus exportaciones siguen concentradas en bienes primarios. En palabras del profesor López González “urge diversificar la canasta exportadora y darle más valor agregado a lo que exportamos”. El contexto internacional vuelve esta tarea más urgente, pero también más compleja. Según ProColombia, el país se mantiene en el radar de los inversionistas de cara a 2026, con cerca del 73% de la inversión extranjera directa dirigida a sectores no minero-energéticos, como energías renovables, tecnología y agroindustria. Esto sugiere que existen oportunidades si se fortalecen condiciones internas de competitividad. Sin embargo, la atracción de capital productivo depende también de factores como estabilidad institucional, infraestructura logística eficiente y capacidad de innovación. En un entorno global más selectivo, los inversionistas priorizan economías con reglas claras y menor exposición a riesgos macroeconómicos. Incrementar la productividad es, en este contexto, una condición esencial. Sin mejoras sostenidas en eficiencia, tecnología y capital humano, la transición hacia bienes con mayor valor agregado será limitada.

La importancia de diversificar

Ampliar mercados no solo reduce vulnerabilidad ante choques externos, sino que permite mayor estabilidad en ingresos de divisas. Según López González, aprovechar plenamente los tratados de libre comercio y explorar nuevos destinos debe ser una prioridad estratégica. La diversificación implica no solo abrir mercados, sino también adaptar la oferta exportable a estándares internacionales más exigentes. Las guerras y tensiones geopolíticas no solo encarecen el comercio; están redefiniendo la economía. Para Colombia, el desafío no es únicamente resistir la volatilidad, sino adaptar su estrategia exportadora a un entorno donde la eficiencia ya no es el único criterio que define el valor. Diversificar, sofisticar y aumentar la productividad no es una opción coyuntural, sino una condición básica para competir en una economía internacional más fragmentada, más política y más incierta. En un escenario donde los bloques comerciales tienden a consolidarse y la seguridad económica gana peso frente a la globalización, la capacidad de adaptación será determinante para que Colombia transforme los riesgos externos en oportunidades estratégicas.

Claves estratégicas para Colombia

- Diversificación de mercados: reducir concentración exportadora.

- Mayor productividad: cerrar brechas frente a competidores.

- Aprovechamiento efectivo de TLC: traducir acceso preferencial en mayor presencia real.