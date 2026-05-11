En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño?

Normalmente, en mayo se solían presentar intensas precipitaciones, durante largas jornadas, en Medellín y Antioquia. Sin embargo, en lo que va transcurrido de este mes, la sequía y los calores intensos han marcado la tendencia. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la ciudad aumentó la temperatura en 3,4 grados Celsius en comparación con mayo de otros años. De hecho, desde la principal entidad que maneja los temas climáticos nacionales indicaron que durante toda la semana pasada se presentaron incrementos sostenidos en el calor, llegando a un máximo de los 31,3 grados Celsius.

Esta temperatura es muy alta para las características de la capital antioqueña, teniendo en cuenta que su promedio mensual en otros meses de mayo era de 27,9°C, situación que provoca la intensificación del calor en la ciudad. Esto va de la mano, de acuerdo con los pronósticos del Ideam, que en este mes las lluvias estén muy por debajo de sus promedios históricos, no solo en Antioquia, sino en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, en el territorio nacional. Entérese: Así va el avance de obra en las quebradas priorizadas de Medellín para evitar emergencias por lluvias “El territorio nacional estuvo expuesto a un incremento generalizado y sostenido de las temperaturas máximas del aire, con anomalías positivas en gran parte del país, lo que evidencia un evento cálido de carácter significativo”, señaló Ideam en su informe semanal. Sin embargo, la esperanza de que las oleadas de calor disminuyan para la semana que apenas comienza está muy lejana, de acuerdo con los pronósticos, por lo que se recomienda estar listo a tener el ventilador encendido. “Actualmente continúa el sistema anticiclónico en niveles intermedios de la atmósfera para el mar Caribe. Se estima que las condiciones de cielo despejado y altas temperaturas prevalezcan al menos hasta inicios de la próxima semana”, indicó la entidad en sus pronósticos.

¿Se adelantó El Niño?

Pese al intenso calor y las pocas lluvias, hasta el momento las autoridades no se aventuran a decir que finalizó la temporada de lluvias y comienza el fenómeno de El Niño, previsto para que comience en septiembre de este año. Le puede interesar: Ideam alerta sobre llegada de una onda tropical al Caribe colombiano Mucho menos destacan que se esté presentando la llegada del llamado “Super Niño”, anunciado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el cual tiene previsto un incremento en las temperaturas en más del 61% en Estados Unidos. Se prevé que estos tiempos secos podrían llegar a niveles de los episodios más intensos, como los ocurridos entre 1982 y 1983, entre 1997 y 1998 y entre 2015 y 2016, hechos que dejaron pérdidas millonarias y generó graves problemas con la escasez de agua.

Pero se estima que en las semanas siguientes, producto de la propia temporada de lluvias, se presente una disminución de las temperaturas, acompañadas de algunas lluvias aisladas en algunos territorios, por lo que se recomienda no bajar la guardia en las zonas de mayor riesgo por inundaciones y deslizamiento. De todos modos, el Ministerio de Minas y Energía pidió a las comunidades que empiecen a hacer un uso más razonable del agua y la energía, debido a los riesgos que se puedan presentar y con el fin de evitar racionamientos. Continúe leyendo: Gas importado ya cubrió el 25% del consumo en Colombia, sin El Niño y con embalses llenos

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