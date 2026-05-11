En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño?

Normalmente, en mayo se solían presentar intensas precipitaciones, durante largas jornadas, en Medellín y Antioquia. Sin embargo, en lo que va transcurrido de este mes, la sequía y los calores intensos han marcado la tendencia. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la ciudad aumentó la temperatura en 3,4 grados Celsius en comparación con mayo de otros años.
De hecho, desde la principal entidad que maneja los temas climáticos nacionales indicaron que durante toda la semana pasada se presentaron incrementos sostenidos en el calor, llegando a un máximo de los 31,3 grados Celsius.