Grave incendio consumió bodega de reciclaje en Pilarica, Medellín: van siete grandes incendios en un mes

¡Vuelve y juega! Un nuevo incendio de grandes proporciones se registró en las últimas horas, esta vez en una bodega de reciclaje en el barrio Pilarica, en el occidente de Medellín. Al parecer, un cortocircuito provocó la conflagración que consumió todo el lugar.
Los hechos se registraron a las 11:50 de la noche del pasado lunes en la calle 73 con la carrera 69, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que un aparente cortocircuito provocara que se incendiara todo el material que estaba almacenado.