Grave incendio consumió bodega de reciclaje en Pilarica, Medellín: van siete grandes incendios en un mes

¡Vuelve y juega! Un nuevo incendio de grandes proporciones se registró en las últimas horas, esta vez en una bodega de reciclaje en el barrio Pilarica, en el occidente de Medellín. Al parecer, un cortocircuito provocó la conflagración que consumió todo el lugar. Los hechos se registraron a las 11:50 de la noche del pasado lunes en la calle 73 con la carrera 69, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que un aparente cortocircuito provocara que se incendiara todo el material que estaba almacenado.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tres tripulaciones del Cuerpo de Bomberos Distrital acudieron con una máquina para sofocar el fuego que quemó toda esta bodega de reciclaje, antes de que se expandiera a propiedades vecinas. Durante la mañana de este martes, los propietarios del establecimiento empezaron a buscar qué podían salvar entre las cenizas del local en el que llevaban varios años haciendo el manejo de los residuos sólidos. Entérese: Incendio consumió otra fábrica en Itagüí apenas una hora después de apagarse el de Coltejer, ¿qué pasó? Los incendios estructurales de grandes proporciones se están volviendo cada vez más frecuentes en Medellín y el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que van siete casos en un mes completo, de acuerdo con los registros de cada caso. El más reciente se produjo el pasado sábado en otra bodega de reciclaje ubicada en el barrio Boston, centro de Medellín, luego de que por causas desconocidas se presentara una conflagración que afectó a 16 personas, en su mayoría por inhalación de humo. Pero la peor racha de incendios de grandes dimensiones se presentó entre el 26 y el 28 de abril, cuando ocurrieron tres conflagraciones en la misma cantidad de días en locales de Medellín e Itagüí.

El primer caso de esta racha ocurrió en la noche del 26 de abril en el barrio Carpinelo, comuna 3 (Manrique), de Medellín, cuando una bodega de reciclaje se incendió por completo y no solo consumió este establecimiento sino además 11 viviendas vecinas, hecho que no dejó lesionados. Un día más tarde, una bodega de bicicletas en donde operaban la antigua sede de Coltejer, en el barrio Simón Bolívar de Itagüí, se consumió por completo por causas que no son del todo claras. Se tuvieron que destinar más de 12 horas de labores para sofocar las llamas por parte de Bomberos Itagüí. Le puede interesar: Empresa afectada por gran incendio en Itagüí es la que diseñó bicicleta de Mariana Pajón Y cuando las unidades de este cuerpo de bomberos apenas terminaban de apagar esta conflagración, ocurrió otra en una fábrica de juguetes en la zona céntrica de este municipio, hecho que no dejó afectados. Un caso más se presentó el 23 de abril dentro de una vivienda del barrio Versalles, comuna 3 (Manrique), que consumió dos viviendas, al parecer por un cortocircuito. Este hecho dejó dos personas lesionadas, según las autoridades.