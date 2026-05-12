UdeA inició sanciones a los aspirantes implicados en fraudes en exámenes de especializaciones en Medellín

Los casos de fraude que se presentaron durante la prueba de admisión no quedarán impunes por parte de la Universidad de Antioquia y ya se comenzaron a anunciar las sanciones a los implicados, las cuales pasan entre la inhabilidad para realizar cualquier examen de admisión y la entrega de las pruebas para que sean procesados por el Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria.
La decisión ya está siendo informada a los implicados por parte de la Jefatura del Departamento de Admisiones y Registro, que está entregando la resolución, de manera personal, en la que se les informa, según la gravedad de cada caso, que no pueden presentarse a procesos dentro del Alma Mater por periodos de dos a 10 semestres.