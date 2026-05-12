UdeA inició sanciones a los aspirantes implicados en fraudes en exámenes de especializaciones en Medellín

La decisión ya está siendo informada a los implicados por parte de la Jefatura del Departamento de Admisiones y Registro, que está entregando la resolución, de manera personal, en la que se les informa, según la gravedad de cada caso, que no pueden presentarse a procesos dentro del Alma Mater por periodos de dos a 10 semestres.

Los casos de fraude que se presentaron durante la prueba de admisión no quedarán impunes por parte de la Universidad de Antioquia y ya se comenzaron a anunciar las sanciones a los implicados, las cuales pasan entre la inhabilidad para realizar cualquier examen de admisión y la entrega de las pruebas para que sean procesados por el Tribunal de Ética Médica y la justicia ordinaria.

“Estas resoluciones detallan los hechos individuales y las disposiciones normativas presuntamente vulneradas, garantizando siempre el debido proceso. Este acto administrativo será notificado personalmente a las y los investigados”, indicaron desde la institución.

Las decisiones administrativas dentro de la institución se tomaron luego de finalizar las etapas de averiguaciones y analizar detalladamente cada uno de los casos, luego del escándalo que se generó en las pruebas de especializaciones de medicina del pasado 10 de abril.

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De acuerdo con las investigaciones, 40 médicos fueron sorprendidos realizando el fraude en la prueba de admisión realizada por la Facultad de Medicina, en la que entregar 45 cupos para especialidades médico-quirúrgicas.

Todo quedó en evidencia cuando en una de las ocho sedes donde se estaba realizando el examen, los docentes descubrieron que una mujer estaba haciendo fraude y de inmediato se activaron los protocolos y se empezaron a revisar a cada uno de los aspirantes para encontrar los métodos para hacer trampa.

Sin embargo, al hacer las verificaciones hallaron elementos nunca antes vistos en estos procesos, como auriculares conectados por Bluetooth, toma de fotografías de las pruebas y otros elementos de comunicación con gente del exterior para que les resolvieran la prueba y tener una mayor probabilidad de ganar una prueba que estaban realizando 3.700 galenos.

Luego de destaparse estos fraudes, para lo cual los “tramposos” habrían pagado hasta 160 millones de pesos, la institución no solo remitió las evidencias para los procesos internos, sino que también las entregó al Tribunal de Ética Médica para establecer si esto les puede costar perder su tarjeta profesional.

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Así mismo, la justicia ordinaria se encargará de establecer si lo ocurrido dentro de esta prueba puede permitir algún tipo de sanción legal que, incluso, lleve a prisión tanto a quienes cometieron el fraude como a la red que habría articulado todo desde el exterior.

Entre las decisiones, de acuerdo con el Acuerdo Superior 472 de 2021 y la Resolución 00006 de 2026 del Comité Central de Posgrados, se van a reforzar las medidas de seguridad para próximas pruebas y así evitar el ingreso de dispositivos electrónicos a las aulas donde se realicen estas pruebas.