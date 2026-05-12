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“Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre incertidumbre en pensiones

Jaime Dussán aseguró que 25.000 pensionados seguirán recibiendo pagos, aunque fondos privados aún adeudan $5 billones tras suspensión del Decreto 415 de 2026.

  • Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defendió el Decreto 415 y pidió el traslado de recursos desde las AFP. FOTO COLPRENSA
    Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defendió el Decreto 415 y pidió el traslado de recursos desde las AFP. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 3 horas
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La suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado abrió un nuevo choque entre el Gobierno Nacional y los fondos privados de pensiones. Según el Ejecutivo, la decisión dejó congelado el mecanismo que permitía trasladar recursos desde las AFP hacia Colpensiones para financiar las mesadas de miles de personas que migraron al régimen público.

El debate tomó fuerza luego de que Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, advirtiera en entrevista con Blu Radio que la entidad ya está pagando pensiones con recursos propios mientras espera que los fondos privados giren el dinero correspondiente.

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De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, unas 120.000 personas aprovecharon la ventana de traslado habilitada por la reforma pensional para pasarse a Colpensiones. De ese universo, el Gobierno calcula que el pago de mesadas de 25.000 trabajadores podría verse comprometido por el choque jurídico.

¿Qué dijo Jaime Dussán sobre la deuda de los fondos privados?

Jaime Dussán explicó que el Decreto 415 había sido expedido para otorgar un plazo de seis meses a los fondos privados con el objetivo de trasladar cerca de $5 billones correspondientes a afiliados que consolidaron su derecho pensional en Colpensiones.

“El Gobierno Nacional dictó el decreto 415 para darle plazo a los fondos privados de pensiones para que en un término de seis meses pagaran la deuda de $5 billones que tienen con las personas que se trasladaron”, afirmó Dussán en la entrevista.

El directivo sostuvo que esos recursos pertenecen a Colpensiones porque corresponden a ciudadanos que ya se pensionaron bajo el régimen público y a quienes incluso ya se les pagaron las primeras mesadas.

“Ya les pagamos el primer mes y otro mes”, señaló.

¿Se pagarán las mesadas pensionales de los próximos meses?

Durante la entrevista, Dussán insistió con Blu Radio en que las personas que ya obtuvieron el reconocimiento de su pensión continuarán recibiendo sus pagos mientras se resuelve el litigio jurídico.

“Las personas que ya se pensionaron tienen que seguirlas pagando con Colpensiones con los recursos que me deben los fondos privados de pensiones”, afirmó.

Añadió, “van a recibir el pago y buscaré que rápidamente, para mantener la sostenibilidad, que los fondos privados me giren los $5 billones, que es su obligación legal”, sentenció.

El presidente de la entidad explicó que, por ahora, Colpensiones está utilizando recursos propios y parte del presupuesto nacional para cubrir las obligaciones.

Según detalló, la entidad cuenta con un presupuesto superior a $35 billones destinado al pago de pensionados actuales del régimen público. Sin embargo, aclaró que esos recursos no estaban previstos para cubrir a los nuevos pensionados que llegaron desde fondos privados bajo el mecanismo contemplado en el artículo 76 de la Ley 2381.

Colpensiones prepara recurso contra la suspensión

Tras la decisión judicial, Colpensiones anunció que presentará un recurso de súplica para que el Consejo de Estado revise nuevamente la medida cautelar que suspendió el Decreto 415.

Dussán defendió la legalidad de la norma y sostuvo que el decreto no eliminaba la obligación de pago de los fondos privados, sino que únicamente otorgaba un plazo para efectuar el traslado de los recursos.

La discusión jurídica continuará mientras el Gobierno busca garantizar la financiación de las pensiones ya reconocidas y evitar un eventual desbalance financiero en el sistema público.

Entérese: Gobierno deja en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados tras freno del Consejo de Estado

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