Juzgado admite demanda colectiva contra bancos por retraso en aplicar exención del 4x1000

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de grupo contra varias entidades financieras por presuntos cobros indebidos del impuesto 4x1000 a usuarios. El proceso judicial, identificado con el expediente 2025-00368, fue interpuesto por el abogado Juan Pablo Naranjo Vallejo y quedó bajo la dirección del juez Sergio Iván Mesa Macías. La acción busca que la justicia declare la presunta negligencia de las entidades financieras por no aplicar de manera automática la exención del impuesto contemplada en la Ley 2277 de 2022. Puede leer: Alivio al 4x1000: una promesa incumplida que le cuesta hasta $800.000 anuales a cada colombiano

Bancos habrían incumplido exención automática del 4x1000

Según la demanda, las entidades financieras habrían incumplido las disposiciones de la reforma tributaria aprobada en 2022, que eliminó la obligación de marcar una única cuenta exenta del gravamen a los movimientos financieros. La norma estableció que las personas con movimientos inferiores a $17,4 millones mensuales debían quedar automáticamente exentas del cobro del 4x1000. Sin embargo, los demandantes sostienen que los bancos no automatizaron el beneficio dentro del plazo legal establecido, que vencía en diciembre de 2024, y continuaron aplicando el impuesto de manera presuntamente indebida. Relacionado: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000 De acuerdo con la acción judicial, esta situación habría afectado a millones de usuarios que siguieron pagando el gravamen pese a cumplir las condiciones de exención.

Usuarios habrían perdido hasta $800.000 anuales por cobros indebidos

La demanda estima que algunos clientes del sistema financiero pudieron haber perdido hasta $800.000 anuales debido a los cobros realizados después de la entrada en vigencia de la exención automática. Además, se calcula que entre finales de 2024 y 2025 el sistema financiero recaudó para el Estado alrededor de $9,2 billones por concepto del impuesto 4x1000. Uno de los objetivos principales del proceso es determinar qué parte de esos recursos correspondería a cobros realizados a usuarios que legalmente debían estar exentos. También busca que se ordene una indemnización económica para las personas afectadas. Entérese: Así opera el cartel de la insolvencia: Asobancaria alerta por abogados que crean deudas ficticias para evadir pagos

Los bancos y entidades financieras que fueron demandados

La acción judicial se dirige contra una amplia lista de entidades del sistema financiero colombiano, incluyendo bancos tradicionales, cooperativas y nuevas plataformas digitales. Entre las entidades mencionadas aparecen Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Banco Agrario y Scotiabank Colpatria. También fueron incluidas entidades digitales como RappiPay, Nu Colombia y Lulo Bank, además de diversas cooperativas financieras.

Superfinanciera, Dian y MinHacienda podrán intervenir en el proceso

Debido al impacto potencial del caso, el juzgado ordenó informar a varias entidades públicas para que puedan participar en el proceso si consideran que existe interés colectivo comprometido. Entre las autoridades notificadas están la Superintendencia Financiera de Colombia, la Dian, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Defensoría del Pueblo. El proceso se tramita bajo la Ley 472 de 1998, normativa que regula las acciones populares y de grupo en Colombia para la protección de derechos e intereses colectivos. Le puede interesar: Nequi habilitó recepción de dinero desde el exterior para venezolanos en Colombia, ¿cómo funciona?

Juzgado ordenó informar a posibles afectados en medios nacionales

Como parte de la admisión de la demanda, el juzgado ordenó notificar a las personas potencialmente afectadas mediante publicaciones en medios de comunicación nacionales. Entre los periódicos mencionados para divulgar la información aparecen El Tiempo, El Espectador, Nuevo Siglo y La República. Vea aquí: Abecé del decreto que oficializa las finanzas abiertas: los bancos se compartirán la información de los usuarios Cabe anotar que la admisión de la acción de grupo no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las entidades financieras.

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