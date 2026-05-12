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Fiscalía decidió mantener órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo, pese a solicitud de Petro de suspenderlas

El pasado 29 de abril la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó a ese grupo de personas para trasladarlos a una zona de ubicación temporal en junio.

  • Entre los integrantes del Clan del Golfo a los que se le pidió levantar su orden de captura está alias ‘Chiquita Malo’. FOTO FUNDACIÓN PARES
    Entre los integrantes del Clan del Golfo a los que se le pidió levantar su orden de captura está alias ‘Chiquita Malo’. FOTO FUNDACIÓN PARES
El Colombiano
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hace 53 minutos
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La Fiscalía General de la Nación anunció este martes que se abstuvo de levantar las órdenes de captura para garantizar el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (también conocido como Clan del Golgo) hacia las Zonas de Ubicación Temporal antes del 25 de junio. Dijo que lo hará hasta que cuente con información “suficiente y verificable” sobre el cumplimiento de los requisitos legales sobre el avance del proceso de paz con ese grupo armado ilegal.

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