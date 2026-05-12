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Gobierno deja en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados tras freno del Consejo de Estado

Gobierno alertó que suspensión del Decreto 415 bloquea traslado de ahorros pensionales y compromete pagos de afiliados que migraron voluntariamente a Colpensiones desde fondos privados.

  • El Gobierno Nacional defendió el traslado de recursos pensionales como mecanismo para garantizar el pago de obligaciones futuras a afiliados trasladados. FOTO COLPRENSA.
    El Gobierno Nacional defendió el traslado de recursos pensionales como mecanismo para garantizar el pago de obligaciones futuras a afiliados trasladados. FOTO COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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El lío entre el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional parece ir más allá de la cancelación del traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones; ahora podría estar dejando en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados.

La cuestión es que los ministerios de Hacienda y Trabajo manifestaron su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, expedido para garantizar la estabilidad financiera y operativa del Sistema General de Pensiones.

La medida judicial fue adoptada mediante auto del 11 de mayo de 2026 y, según el Gobierno, genera un impacto grave sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano, debido a que impide el traslado de recursos de afiliados que decidieron pasar al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

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El Gobierno se refiere a las personas que hicieron uso de la oportunidad excepcional de traslado (ventana de traslado) contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), con el propósito de pensionarse bajo el esquema público.

El meollo del asunto, según Hacienda y Trabajo, es que la suspensión del decreto por parte de la Corte Constitucional, “bloquea al sistema”, ya que deja sin efecto el mecanismo que permitía mover los recursos desde las administradoras privadas hacia Colpensiones para financiar las futuras obligaciones pensionales.

En otras palabras, Colpensiones no tendría plata para pagar esas mesadas porque los recursos los tendrían los fondos privados.

Por esa razón, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hoy hay 120.000 personas que aprovecharon la ventana de traslado para pasarse a Colpensiones, mientras que estaría en riesgo el pago de mesadas a 25.000 trabajadores.

¿Qué relación tiene la reforma pensional suspendida?

El Gobierno explicó que el Consejo de Estado suspendió la totalidad del Decreto 415 de 2026 por considerar que reglamentaba disposiciones de la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, norma que actualmente no está vigente porque permanece suspendida por la Corte Constitucional desde hace dos años.

Según el Ejecutivo, en un Estado de Derecho la potestad reglamentaria solo puede ejercerse sobre normas vigentes y aplicables. Por ello, recordó que el marco legal que sigue rigiendo el sistema pensional colombiano es la Ley 100 de 1993.

Esa legislación, específicamente en su artículo 16, prohíbe que un afiliado pertenezca simultáneamente a dos regímenes pensionales, situación que, según el Gobierno, podría presentarse si las personas son trasladadas a Colpensiones, pero sus recursos continúan en fondos privados.

El Gobierno advierte riesgos financieros para Colpensiones

En el pronunciamiento, las entidades advirtieron que no es “financieramente sostenible ni jurídicamente exigible” obligar a Colpensiones a pagar pensiones de afiliados cuyos recursos no hayan sido trasladados desde las administradoras privadas.

El Gobierno insistió en que los recursos objeto de controversia mantienen su destinación exclusiva para la seguridad social y el pago de pensiones, por lo que descartó cualquier uso diferente de esos dineros.

Además, señaló que la suspensión total del Decreto 415 podría terminar generando un riesgo mayor para los afiliados que el que buscaba evitar la medida cautelar del Consejo de Estado.

“El principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional debe respetarse”, indicaron las entidades, citando el artículo 48 de la Constitución Política.

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¿Qué puede pasar con los afiliados trasladados?

La principal preocupación del Gobierno radica en que Colpensiones quede obligada a responder por obligaciones pensionales sin contar con los recursos necesarios para financiarlas.

En consecuencia, el Ejecutivo considera que mientras no exista autorización para trasladar los ahorros de los afiliados desde los fondos privados, el sistema enfrenta un bloqueo operativo y financiero que comprometería el pago futuro de pensiones.

La discusión jurídica ahora se centra en la validez del decreto suspendido y en los efectos que tiene la suspensión de la reforma pensional sobre las decisiones de traslado de miles de afiliados que buscaban consolidar su jubilación en el régimen público.

Entérese: Consejo de Estado frena por completo y de forma provisional el traslado de $25 billones a Colpensiones

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