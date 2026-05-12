Gobierno deja en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados tras freno del Consejo de Estado

El lío entre el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional parece ir más allá de la cancelación del traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones; ahora podría estar dejando en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados.

La cuestión es que los ministerios de Hacienda y Trabajo manifestaron su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, expedido para garantizar la estabilidad financiera y operativa del Sistema General de Pensiones.

La medida judicial fue adoptada mediante auto del 11 de mayo de 2026 y, según el Gobierno, genera un impacto grave sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano, debido a que impide el traslado de recursos de afiliados que decidieron pasar al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

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El Gobierno se refiere a las personas que hicieron uso de la oportunidad excepcional de traslado (ventana de traslado) contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), con el propósito de pensionarse bajo el esquema público.

El meollo del asunto, según Hacienda y Trabajo, es que la suspensión del decreto por parte de la Corte Constitucional, “bloquea al sistema”, ya que deja sin efecto el mecanismo que permitía mover los recursos desde las administradoras privadas hacia Colpensiones para financiar las futuras obligaciones pensionales.

En otras palabras, Colpensiones no tendría plata para pagar esas mesadas porque los recursos los tendrían los fondos privados.

Por esa razón, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hoy hay 120.000 personas que aprovecharon la ventana de traslado para pasarse a Colpensiones, mientras que estaría en riesgo el pago de mesadas a 25.000 trabajadores.