ePayco, un modelo de pagos digitales que impulsa el crecimiento empresarial

En 2011, el comercio electrónico comenzaba a ganar terreno en Colombia, pero las soluciones de pago en línea aún eran limitadas y de difícil integración. En este contexto surgió ePayco, una alternativa para facilitar la adopción de herramientas digitales para empresas y emprendedores.

ePayco es una fintech que permite a personas, empresas e instituciones simplificar y escalar sus operaciones en un ecosistema financiero digital. Opera como agregador de pagos que centraliza distintos medios en una sola plataforma, y como pasarela encargada de procesar y autorizar transacciones en línea, con soluciones para ventas presenciales y no presenciales, estas permiten a sus clientes recibir dinero a través de múltiples canales. Actualmente, la compañía impulsa a más de 130.000 empresas en Colombia y cuenta con 7,5 millones de usuarios que realizan transacciones a través de su plataforma

En una primera etapa, la compañía operó bajo un modelo agregador enfocado en pequeños y medianos comercios, lo que le permitió ampliar su base de clientes, aunque con un bajo volumen transaccional. Posteriormente, migró hacia un modelo de pasarela de pagos, lo que le permitió atender grandes corporaciones como Movistar y Davivienda, y aumentar de forma significativa su volumen transaccional.

“En el caso de Movistar, la compañía inició brindando el servicio de pasarela de pagos, procesando transacciones con tarjetas de crédito y PSE. Posteriormente, escaló su oferta con soluciones a la medida, como la implementación de sistemas de suscripción de facturas, que han incrementado el recaudo en un 65 %. Asimismo, fortaleció sus capacidades de seguridad al mitigar riesgos asociados al fraude y al phishing.”, destaca Juan David Rúa, CEO de ePayco.

La incorporación de tecnologías en la nube ha permitido optimizar costos operativos, fortalecer la seguridad y mejorar los sistemas de monitoreo, además de responder a picos de demanda en eventos de alto tráfico como el Día sin IVA o el Black Friday.

La compañía ha fortalecido su portafolio de servicios, ampliando los medios de pago e integrando alternativas como el efectivo y los pagos internacionales con SafetyPay, PayPal y Click to Pay. Además, cuentan con medios nativos de Davivienda y Daviplata.

ePayco se está proyectando para convertirse en una de las compañías líderes en el procesamiento de pagos en Latinoamérica, a través del desarrollo de soluciones integrales y estandarizadas para emprendedores, pequeñas y grandes empresas, apoyados en procesos innovadores, ágiles y un servicio eficiente. Prontamente operarán en Perú, México y Ecuador.

El caso de ePayco evidencia cómo la evolución estratégica de un modelo de negocio, basada en la adaptación tecnológica y la identificación de barreras del mercado, puede convertirse en un motor de crecimiento sostenible dentro del ecosistema fintech.