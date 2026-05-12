Irrespeto de Petro a la justicia colombiana terminaría en tribunales internacionales

Luego de que el presidente Gustavo Petro criticara duramente la decisión del Consejo de Estado de suspender apartes restantes del decreto del Gobierno que ordenaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, la Corporación Excelencia en la Justicia anunció que pedirá protección internacional para la Rama Judicial y para el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
La organización rechazó las recientes declaraciones del jefe de Estado, quien cuestionó la decisión judicial y pidió denunciar penalmente por prevaricato al magistrado Bedoya Escobar, luego de que la Sección Segunda del alto tribunal suspendiera provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026.