¡Cuidado! Quebradas salidas de madre por los aguaceros en Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia

Las lluvias caídas durante la tarde y la noche de este lunes 11 de mayo pusieron en alerta a los organismos de socorro del municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste del departamento.

Ante la emergencia, las autoridades municipales habrían adelantado evacuaciones preventivas a las viviendas ubicadas cerca de la ribera de la quebrada.

Pero no solo Los Monos se embraveció por cuenta de los aguaceros, pues al parecer las quebradas Farallón y La Arboleda también se crecieron, lo que tiene en alerta a la comunidad.

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Las autoridades hicieron un llamado a la calma, pero insistieron en la importancia de permanecer atentos a cualquier variación en el caudal de las fuentes hídricas, especialmente para las familias que habitan en sectores ubicados aguas abajo.

Por ahora no se reportan personas lesionadas ni afectaciones de gravedad.

Este diario contactó a las autoridades de Ciudad Bolívar y desde allí indicaron que cerca de las 10:40 p.m., los bomberos locales hicieron un recorrido por los afluentes y notaron que el cauce del agua estaba volviendo poco a poco a su nivel habitual, por lo que se espera que en el transcurso de las horas se levante la orden de evacuación.