Tareck El Aissami, exzar petrolero de Venezuela, testificó por desfalco de la estatal PDVSA

El juicio por uno de los mayores desfalcos en la historia de la estatal Petróleos de Venezuela avanzó este lunes 11 de mayo en medio de fuertes medidas de seguridad y bajo total hermetismo, con la declaración del exzar petrolero Tareck El Aissami.
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El Aissami, quien fue ministro de Petróleo (2020-2023) y vicepresidente de Nicolás Maduro (2017-2018), figura entre el grupo de exfuncionarios vinculados a un desfalco millonario.
El pasado 20 de abril comenzó el juicio, al que no puede acceder la prensa, dos años después del arresto de El Aissami, vinculado en la llamada “trama de corrupción PDVSA Cripto”, por la que también se acusa al exdiputado oficialista Hugbel Roa.