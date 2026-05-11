¿Disparar o no en defensa propia? Las diferencias entre Uribe y Petro a preguntas similares de Westcol

El creador de contenido Westcol ha movido la política nacional a través de sus redes y por medio de transmisiones en sus canales ha completado las entrevistas a dos de los líderes que representan la actual polarización en Colombia: Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Hace no menos de un mes, exactamente el 26 de marzo, el streamer conocido como Westcol entrevistó al actual presidente, Gustavo Petro. Desde la Casa de Nariño, la conversación duró algo más de hora y media y allí hablaron sobre temas de actualidad nacional y visiones del mandatario en cuanto a oponentes políticos, legítima defensa y sus gustos musicales. En contexto: ¿A Westcol le pagaron por entrevistar a Petro? Esto fue lo que respondió Debido a que el creador de contenido se había propuesto hablar con los dos extremos, el pasado domingo, 10 de mayo, tuvo una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Llanogrande y durante casi tres horas hablaron de temas personales del exmandatario, además de aspectos de actualidad nacional, como lo hizo anteriormente con el actual presidente. Lea también: Los momentos más destacados de la entrevista de Westcol a Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande En medio de esas dos conversaciones hubo preguntas similares en las que se vieron las visiones opuestas, no solo políticamente, sino en temas de la cotidianidad como la legítima defensa, la pobreza, lo digital y hasta en sus gustos musicales.

El caso hipotético si alguien se mete a la casa a robar: esto le respondieron Petro y Uribe a Westcol

En medio de las conversaciones, el streamer le puso a los dos líderes políticos el hipotético caso de si una persona entraba armada a sus casas, qué harían o cuáles serían sus prioridades y si tenían derecho a responder en un escenario de una supuesta legítima defensa. Sobre eso, el expresidente Uribe Vélez respondió que en el caso de que alguien ingrese a su propiedad privada, se aplica el principio de legítima defensa; sin embargo, resaltó que esto debe ser proporcional. Además, detalló, sobre si le dispararía a quien ingrese a robar a su residencia, que él no dispararía de inmediato, sino que buscaría primero proteger a su familia y recurriría a las armas solo como un último recurso ante una extrema necesidad. El exmandatario justificó esa postura mencionando que “uno por la familia hace cualquier cosa”, citando el ejemplo de su propio padre, quien murió intentando defender a sus hijos con un arma frente a un ataque de las Farc. Por otra parte, Petro había respondido ante el mismo caso hipotético que para él “la vida es lo primero” y que este valor debe prevalecer incluso sobre la propiedad privada. El mandatario rechazó el portar armas, pero también resaltó que no hay que dejarse matar; sin embargo, no dispararía porque los objetos materiales se pueden recuperar después. El presidente declinó la idea de que los objetos materiales se pueden recuperar después y recomendó que lo correcto en ese escenario es llamar a la Policía, a pesar de que reconoce que en ocasiones las autoridades pueden no llegar a tiempo o fallar en su deber.

Mano dura y Nayib Bukele: otra diferencia entre Petro y Uribe

En ambas conversaciones, el influencer les consultó sobre cómo combatir la criminalidad y qué opinaban de métodos drásticos como el aplicado por Nayib Bukele en El Salvador con sus megacárceles. Sobre esto, el presidente Petro fue crítico con el modelo de “mano dura” y en su momento comparó las cárceles masivas con “campos de concentración”. Para el presidente colombiano, las políticas de seguridad nacen del afecto y las oportunidades en la infancia, no de la represión. Contrario a esto, el expresidente Uribe reconoció que Bukele convirtió a El Salvador en un país pacífico, lo cual agradece la ciudadanía; sin embargo, mostró preocupación por temas relacionados con los derechos humanos en cuanto a las garantías de los presos. Pese a eso, defendió la firmeza y la autoridad como el único camino para que los delincuentes desistan de la violencia.

Así han enfrentado Uribe y Petro las experiencias cercanas a la muerte

Otro tema en común conversado con el streamer Westcol es sobre las diferentes experiencias que han tenido cercanas a la muerte, donde ambos coincidieron en ser “sobrevivientes”. En el caso de Gustavo Petro, el exintegrante del M-19 afirmó haber estado a punto de morir en varias ocasiones a lo largo de su vida. Enfatizó en que, por ejemplo, a los 18 años, durante el gobierno de Turbay en 1978, vivía con el miedo constante de que un camión se detuviera frente a su casa, temiendo ser llevado a centros de tortura. También reveló en su entrevista en marzo que durante décadas vivió con una metralleta debajo de la almohada o cerca de él para proteger a sus hijos recién nacidos, debido a la inseguridad y las amenazas que enfrentaba. En su entrevista expresó tristeza, ya que la mayoría de sus amigos y compañeros de juventud fueron asesinados y no pueden contar su historia.

Respecto al expresidente Álvaro Uribe, aludió a los múltiples intentos de asesinato, resaltando varios atentados sufridos en su carrera por llegar a la presidencia y cuando se posesionó en el 2002. Uribe Vélez recordó que pocos días antes de su elección presidencial, sufrió dos ataques en Barranquilla. Contó que el primero ocurrió cuando una bomba, oculta en un coche jalado por un burro, explotó al paso de su caravana y el segundo, una explosión que destruyó el vehículo blindado de nivel 5 en el que viajaba, dejándolo en rines. El expresidente narró que, tras la explosión, el conductor de la policía quedó inconsciente y él mismo tuvo que tomar el volante para maniobrar el vehículo y salir de la zona de peligro. Otro momento fue lo sufrido el día de la posesión, el 7 de agosto de 2002, cuando las Farc atacaron el Congreso y el Palacio de Nariño mientras él se juramentaba.

¿Qué dijeron ambos líderes sobre el camino para salir de la pobreza?