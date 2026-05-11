Video | Muchachas abrieron un sobre del álbum del Mundial y les salieron Messi y Cristiano juntos: así fue su reacción

La probabilidad matemática de encontrar en un mismo sobre de láminas a los dos máximos referentes del fútbol mundial de las últimas décadas es, por definición, muy poca. Y es que la fiebre por la cita mundialista sigue creciendo.
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Sin embargo, para dos jóvenes, al parecer oriundas de la ciudad de Medellín, las estadísticas se doblegaron frente a la cámara de un celular mientras rompían cualquier mito sobre las famosas láminas del Mundial.
El video, que se ha vuelto viral en TikTok durante los últimos días, registró el momento en que la suerte les entregó, en menos de sesenta segundos, a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo sobre para el álbum del Mundial 2026. Lo curioso es que aseguraron no tener un álbum.