Así es la biblioteca que pone al descubierto 3,5 millones de páginas del caso Epstein

Una organización para la transparencia en Estados Unidos instaló una biblioteca temporal en la que están expuestas alrededor de 3,5 millones de páginas impresas de los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La biblioteca, instalada en Nueva York, lleva el nombre de ”Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein” y reúne todos los documentos publicados por tribunales en 3.437 volúmenes. Entérese: Caso Jeffrey Epstein: víctimas acusan a EE. UU. y Google de divulgar sus datos “La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”, se lee en la exposición realizada por el Institute for Primary Facts, una oenegé basada en Washington.

Además de los documentos, se expone una detallada línea de tiempo de la relación entre Epstein, quien murió en prisión en 2019, y el presidente Trump. Lea también: Primer ministro británico admitió su error al nombrar embajador en EE. UU. a político vinculado con Epstein

Espacio en EE. UU. con archivos del caso Epstein y una línea de tiempo sobre Trump. Foto: tomada de X

Cercano a Epstein cuando ambos se movían en la élite de Nueva York y Florida en la década de 1990, Trump ha dicho que rompió con el financiero mucho antes de que tuviera problemas legales y sin haber sabido nada de sus crímenes sexuales.

Detrás de unas cortinas está instalado un memorial con velas en el piso para homenajear a las víctimas de Epstein.

Velas en homenaje a las víctimas del caso Epstein en la instalación de Nueva York. Foto: tomada de X

Los visitantes también pueden dejar mensajes en una pared. “Se puede juzgar a una sociedad por la forma en la que trata a sus víctimas” y “Publiquen los archivos y sáquenlo de su cargo”, dicen algunas de las notas. “Somos una organización prodemocracia, con el objetivo de, ya sabes, educar al público utilizando este tipo de museos temporales y otras experiencias presenciales para ayudar a la gente a entender la corrupción en Estados Unidos”, dice a la AFP David Garrett, uno de los creadores del proyecto. Conozca: Melania Trump niega estar relacionada con los abusos de Jeffrey Epstein: “Las mentiras deben terminar hoy”

Montaje que recopila millones de páginas del caso Epstein y su vínculo con Donald Trump. Foto: tomada de X

“Creo que hace falta una verdadera protesta pública”, agregó. “Y, en cierto modo, lo que intentamos hacer aquí fue ayudar a suscitar esa indignación”.

Libro expuesto en la instalación de archivos del caso Epstein en EE. UU. Foto: tomada de X

Sin embargo, el público no está autorizado a consultar los volúmenes, en particular, para proteger a algunas de las víctimas cuyos nombres no fueron censurados por el Departamento de Justicia. Solo ciertos profesionales, como abogados y periodistas, sí están autorizados para leerlos.