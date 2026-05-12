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Ruta N: la entidad que conecta el talento colombiano con el capital global

Medellín se consolida como el ecosistema de mayor crecimiento en Sudamérica (+41%) y el más dinámico del país sustentado en una institucionalidad que transforma la ciencia en desarrollo económico.

  • FOTO: CORTESÍA.
    FOTO: CORTESÍA.
  • Carolina Londoño Peláez. Directora Ejecutiva de Ruta N. FOTO: CORTESÍA.
    Carolina Londoño Peláez. Directora Ejecutiva de Ruta N. FOTO: CORTESÍA.
Salomé Arroyave Bedoya
Salomé Arroyave Bedoya
hace 13 minutos
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Colombia está en el mapa global de la innovación con un epicentro claro: Medellín, el primer Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del país y el que, según el centro de investigación StartupBlink, no solo lidera el crecimiento, sino que ha diseñado un modelo de articulación donde Ruta N actúa como conector entre el talento local y la inversión extranjera.

Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, afirma que el propósito de la entidad es que la innovación no sea un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de vida, generar dignidad y oportunidades para todos los ciudadanos. “Es conectar talento, movilizar recursos y crear las condiciones para que la innovación llegue a cada persona”.

Para esto la entidad, de la mano con el municipio, ha desplegado una serie de estrategias que incluyen un marco legal sólido e incentivos de largo plazo que generan confianza en la inversión extranjera. Además de potenciar la escala internacional de las empresas locales con espacios y programas como Medellín Venture Capital, StartIA, Medellín Next y el Centro para la Cuarta Revolución (C4IR) de Medellín —único en Latinoamérica y de habla hispana— y que en 2025 logró conexión con ciudades como Berlín, Kiev y Malasia para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en transformación digital.

El reto para 2026 es llevar este éxito más allá de los muros del complejo: descentralizar la innovación, cerrar brechas para que mujeres y jóvenes accedan a empleos de calidad en tecnología y generar cultura de CTeI a través de la apropiación del conocimiento. Para ello, Ruta N le apuesta al Laboratorio Urbano como parte de la estrategia de FutuMed, la primera Zona de Tratamiento Especial para acelerar proyectos de movilidad, salud, energía y economía.

A la fecha, más de 480 compañías nacionales e internacionales han sido atraídas bajo la articulación de Ruta N, con especial énfasis en los sectores energético, ambiental, de alimentos, transporte y proptech. En la última década, además, se han generado más de 25.200 empleos de alta calidad en CTeI. Actualmente, en el complejo físico de Ruta N conviven 1.200 talentos que dan vida a 39 empresas de base tecnológica.

A la fecha, más de 480 compañías nacionales e internacionales han sido atraídas bajo la articulación de Ruta N.

Carolina Londoño Peláez. Directora Ejecutiva de Ruta N. FOTO: CORTESÍA.
Carolina Londoño Peláez. Directora Ejecutiva de Ruta N. FOTO: CORTESÍA.

Columna: Carolina Londoño Peláez,. directora Ejecutiva de Ruta N

Por: Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N.

Colombia está entrando en una nueva fase en su relación con la inversión extranjera en la que el diferencial ya no es únicamente el potencial, sino la capacidad de demostrar confianza desde adentro.

Durante años, el país ha trabajado en fortalecer su ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy, esa evolución comienza a reflejarse en cifras y decisiones de inversionistas globales. En Medellín, la inversión extranjera en tecnología casi se triplicó entre 2024 y 2025, mientras que, a nivel nacional, creció más del 11%. Este comportamiento responde a un ecosistema cada vez más conectado, maduro y con mejores capacidades para acompañar la inversión.

Sin embargo, el principal reto sigue siendo la confianza. No basta con atraer capital, es necesario demostrar que el país cree en sí mismo. Cuando un inversionista extranjero no encuentra coinversión local, duda. Cuando la encuentra, entiende que está entrando a un mercado que se respalda, conoce su potencial y está dispuesto a crecer.

Así, el rol de entidades como Ruta N no se limita solo a conectar inversionistas con oportunidades, sino también a garantizar que esa inversión llegue acompañada, informada y articulada con el ecosistema. La inversión extranjera no llega por casualidad; llega cuando un país demuestra que cree en su propio potencial.

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