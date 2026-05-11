C2 Energía y Atera: el motor de Celsia para acelerar la transición energética empresarial

En medio de la transición energética en la que avanza en Colombia, Celsia, empresa del Grupo Argos, consolida su apuesta por la autogeneración con fuentes renovables como un factor clave de competitividad empresarial. A través de sus vehículos de inversión C2 Energía y Atera, ofrece soluciones que combinan eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad. Estas alternativas permiten a las empresas optimizar procesos productivos, disminuir su huella de carbono y fortalecer su reputación, al tiempo que facilitan el acceso a financiamiento sostenible. Puede leer: “Colombia crecerá, pero el reto será recuperar la confianza y la inversión”: Laura Clavijo

C2 Energía: expansión solar

El primer vehículo, C2 Energía —en alianza con Cubico Colombia—, suma 25 granjas solares en operación con una capacidad de 480 megavatios-pico (MWp), con proyección de superar los 590 MWp antes de finalizar el año. La mayoría de proyectos están vinculados a contratos a 15 años con clientes industriales. De acuerdo con la compañía, de las plantas, 11 son dedicadas a 16 empresas, mientras las demás operan conectadas al Sistema Interconectado Nacional. Entre los beneficiarios se encuentran Postobón, Colombina, Cemex y Grupo Familia, entre otros. Un caso de éxito es la Zona Franca del Pacífico, que ya cubre el 45% de su demanda con energía de Celsia Solar Palmira. Le puede interesar: Las urnas marcarán rumbo de una economía colombiana que crecería cerca del 3% Esta transición no solo redujo sus costos en un 17%, sino que evita la emisión de 1.100 toneladas de CO2 anuales, logro que le valió un reconocimiento de la ONU.

Atera: eficiencia energética como servicio

El segundo vehículo, Atera —en alianza con Brookfield—, opera bajo el modelo Energy as a Service (EaaS), donde asume la inversión y el cliente paga por resultados. Esto permite a las empresas enfocarse en su negocio principal mientras avanzan en descarbonización. Con más de 500 clientes en Colombia, Panamá, Honduras y Perú, Atera ofrece soluciones de generación solar distribuida, almacenamiento, eficiencia térmica y aire comprimido. Hoy cuenta con 290 proyectos activos, 174 MW en contratos de largo plazo y 40,6 MW en plantas de respaldo. Además, Celsia impulsa modelos sostenibles mediante soluciones energéticas eficientes y la entrega de créditos de carbono, que permiten compensar emisiones y avanzar en metas ambientales.

Ricardo Sierra, presidente de Celsia