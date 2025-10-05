Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros antes del inicio de las negociaciones en Egipto

Hamás pidió este domingo 5 de octubre un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen las negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de Trump para poner fin la guerra en Gaza.
Cuando faltan dos días para el segundo aniversario del ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, el ejército israelí prosiguió sus bombardeos en Ciudad de Gaza.
Al menos cinco personas murieron durante la jornada, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás.
Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense Donald Trump, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.