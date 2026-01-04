Papa León XIV expresa preocupación por Venezuela tras captura de Maduro: “hay que respetar los derechos humanos y civiles de todos”

Desde la Plaza de San Pedro, al final de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, el papa León XIV rompió el silencio sobre la crisis venezolana. Lo hizo con un mensaje cargado de preocupación, en medio del impacto internacional que dejó la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos. “Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, dijo el Pontífice ante miles de fieles, marcando el tono de un llamado que puso en el centro al pueblo venezolano, no a los cálculos políticos.

El bien del pueblo venezolano debe prevalecer, la petición del papa León

El Papa fue enfático en señalar que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”. En su mensaje, insistió en que el momento exige superar la violencia y abrir caminos de justicia y paz, una frase que resume la postura del Vaticano frente a escenarios de ruptura institucional y uso de la fuerza. León XIV subrayó que cualquier salida a la crisis debe garantizar la soberanía del país y el respeto pleno al Estado de derecho, tal como está consagrado en la Constitución venezolana.

El Sucesor de Pedro fue explícito al mencionar la necesidad de respetar "los derechos humanos y civiles de todos y cada uno". No habló de bandos ni de líderes, sino de garantías universales, en un contexto donde la captura de Maduro ha abierto interrogantes jurídicos, políticos y diplomáticos dentro y fuera de América Latina. El pontífice pidió trabajar juntos para construir "un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia", una frase que apunta a la reconciliación nacional como horizonte, más allá del shock inicial que vive el país venezolano.

