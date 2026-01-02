En videos | Este fue el momento exacto en que comenzó el incendio durante Año Nuevo en bar de Suiza que dejó más de 40 muertos

El reloj casi marca las 1h30 en plena Nochevieja y el bar Le Constellation de la estación de esquí suiza Crans-Montana está a rebosar cuando, de repente, el fuego se desata. Solo unos minutos antes, los camareros llevaban botellas de champán con bengalas incrustadas.
“Estábamos en el bar Monkey’s, justo al lado, diez minutos antes habíamos pasado por delante de Le Constellation”, dijo a la AFP un vecino de Crans-Montana, Elliot Alvarez. “Nos llamó una amiga, que estaba en pánico, y nos explicó que al parecer había habido una explosión”.
“Cuando llegamos, ya se había desplegado un importante dispositivo de socorro (...) Era bastante impresionante ver a la gente (...) que se había quemado”, agregó Alvarez.
El fuego se cobró la vida de unas 40 personas, según el jefe de la policía de Valais, Frédéric Gisler, e hirió a 119, de los que al menos 80 están en una situación crítica, precisó el presidente del cantón, Mathias Reynard.