Maduro dijo estar listo para negociar con EE. UU. y atraer inversiones estadounidenses: “Somos víctimas del narcotráfico colombiano”

El líder del régimen venezolano,Nicolás Maduro, insistió en decirle a Estados Unidos que está listo para un“acuerdo de combate” al narcotráfico, en un nuevo llamado que hace al país norteamericano en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe y que Caracas ve como una amenaza para un cambio de régimen. “Se lo hemos dicho a muchos de sus voces, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, dijo Maduro en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida este jueves por el canal estatal VTV. Enterese: Venezuela arrestó a varios estadounidenses tras presión militar de Trump, segúnEl New York Times “Que si quieren petróleo de Venezuela está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico también aquí está Venezuela, que lo he dicho una y mil veces”, añadió el mandatario que iba manejando su coche mientras era entrevistado.

Maduro destaca su lucha contra el narcotráfico

Maduro dijo que su país tiene un “modelo perfecto” de combate al narcotráfico y volvió a señalar que la cocaína que circula en la región proviene de su vecina Colombia. “Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas. Y hemos logrado, con nuestro modelo, controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados”, sostuvo.

Maduro criticó la poca ayuda de Colombia en lucha contra el narcotráfico en la frontera

Añadió que su gobierno destina miles de millones de “recursos” para tener seguridad en los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. “Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, añadió el mandatario destacando que las 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico que su país destruyó este año provenían del país vecino.