Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos

Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez y figura central del poder venezolano por casi dos décadas, gobernaba convencido de que Estados Unidos intentaría derrocarlo porque él no se rendiría. Este sábado, esa amenaza se materializó: según anunció Donald Trump, el líder del regimen venezolano fue detenido y sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar sorpresiva, la Operación Resolución Absoluta, que estaba planeada para desarrollarse cuatro días atrás, pero por circunstancias del clima se pospuso hasta hoy.
Maduro llevaba tiempo gobernando con el presentimiento de este final. No era una intuición difusa ni una paranoia pasajera: era una zozobra constante que atravesaba su entorno más cercano y marcaba cada decisión política y militar. Por primera vez desde que sucedió a Hugo Chávez en 2013, el presidente venezolano sentía que su poder estaba realmente amenazado.
