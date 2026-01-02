Una telenovela en vivo: Westcol, Aida y el espectáculo de su propia intimidad

Mientras buena parte del país lidiaba con la resaca y se acomodaba al inicio de un nuevo año, Aida Victoria Merlano y Westcol sorprendieron durante la noche del 1 de enero de 2026 con un reencuentro en vivo que sacudió el ecosistema digital colombiano. La transmisión superó las 700 mil visualizaciones simultáneas, una audiencia equivalente a llenar casi 12 veces el estadio Atanasio Girardot, una cifra que pocos canales de televisión —e incluso algunos partidos de la selección Colombia— logran alcanzar.
Lo que comenzó como un anuncio terminó convirtiéndose en un fenómeno de atención masiva, conversación y espectáculo mediático que marcó el arranque del año.