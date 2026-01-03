Los quiebres opuestos del chavismo: del “golpe interno” a Chávez en 2002 a la injerencia extranjera contra Maduro en 2026

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por militares de los Estados Unidos ha desatado en las redes sociales una serie de reacciones de esperanza, rechazo e incredulidad. Quizá la comparación con el intento de golpe de abril de 2002, que removió temporalmente a Hugo Chávez del poder, ha sido el comentario más frecuente entre quienes comentan lo ocurrido en Venezuela.

Sin embargo, ambos escenarios son opuestos y solo tienen en común la puesta en jaque del régimen chavista. Hay que recordar que el 11 de abril de 2002, Venezuela vivió un intento de golpe de Estado que derivó en la salida transitoria de Hugo Chávez y que concluyó con su restitución dos días después, tras el colapso del gobierno de facto instaurado durante ese periodo.

La primera diferencia sustancial entre lo ocurrido entonces y lo que ha pasado ahora es la identidad de quienes fueron removidos del poder. A la sazón, Chávez gozaba del respaldo de buena parte de la comunidad internacional y del pueblo venezolano. Maduro, por su parte, tras las pasadas elecciones presidenciales, ha caído en el desprestigio internacional y ha sido acusado por los Estados Unidos de hacer parte de una red de narcotráfico conocida con el nombre del Cartel de los Soles.