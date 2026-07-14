Defensora del Pueblo le recuerda a De la Espriella su obligación con el Acuerdo de Paz: “tiene que cumplir”

En medio del revuelo que han causado los anuncios de Abelardo de la Espriella sobre “desmontar el sistema de impunidad”, refiriéndose a entidades relacionadas con el Acuerdo de Paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió un mensaje. “La Constitución dispone que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final y, por tanto, sus actuaciones deben guardar coherencia e integralidad con lo acordado”, dijo.
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Según la funcionaria, más allá de las prioridades políticas de la nueva administración, existe un mandato constitucional que obliga al Estado a dar continuidad a los compromisos adquiridos en ese proceso.
El pronunciamiento se produjo durante la instalación del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”, escenario en el que Marín recordó que el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció que todas las autoridades públicas deben actuar de buena fe frente a lo pactado en el acuerdo y preservar sus principios, compromisos y espíritu.