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Estación Exposiciones del metro de Medellín estrenará portal de integración: ojo con estos cambios

El Metro inicia la construcción de su primer portal de integración en Exposiciones para mejorar la movilidad de 25.000 usuarios diarios.

  • Imagen modelada de la estación Exposiciones una vez termine la intervención que adelantará el Metro de Medellín. FOTO cortesía
    Imagen modelada de la estación Exposiciones una vez termine la intervención que adelantará el Metro de Medellín. FOTO cortesía
  • Como muestra esta imagen modelada habrá incorporaciones en el paisajismo de los bajos del viaducto del metro. FOTO cortesía
    Como muestra esta imagen modelada habrá incorporaciones en el paisajismo de los bajos del viaducto del metro. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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El Metro de Medellín inició la ejecución de la primera etapa del proyecto Portales de Integración en el corredor de la carrera Bolívar, teniendo como punto de partida la estación Exposiciones de la Línea A.

Esta intervención de desarrollo urbano busca optimizar los bajos del viaducto para organizar y conectar de manera cómoda, segura y clara diferentes modos de transporte en un solo lugar.

Con esta obra, el peatón, el metro, los buses, el transporte público colectivo y el transporte público individual se articularán bajo un mismo esquema.

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El objetivo principal es facilitar los transbordos de los pasajeros, mejorar significativamente la experiencia de viaje, y aportar de forma directa al orden, el espacio público y la seguridad de este estratégico sector de la capital antioqueña.

La intervención en Exposiciones, un nodo clave por donde transitan más de 25.000 personas al día, contempla una inversión total de $3.881 millones de pesos para su primera etapa.

Como muestra esta imagen modelada habrá incorporaciones en el paisajismo de los bajos del viaducto del metro. FOTO cortesía
Como muestra esta imagen modelada habrá incorporaciones en el paisajismo de los bajos del viaducto del metro. FOTO cortesía

Al estar ubicada cerca de referentes de ciudad como Plaza Mayor, el Hospital General de Medellín y el centro comercial Sandiego, la obra se convertirá en un punto de encuentro estratégico que recuperará espacios actualmente subutilizados.

El proyecto está diseñado bajo el enfoque de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), el cual aprovecha la infraestructura existente del sistema masivo para generar mayores beneficios urbanos.

Nuevos espacios

Con esta estrategia se busca ampliar la cobertura del sistema, promover la sostenibilidad ambiental, mejorar la accesibilidad y facilitar en el futuro la integración tarifaria entre los diferentes sistemas de transporte de la región.

El nuevo espacio contará con módulos de comercio y autoservicios, zonas de abordaje organizadas para transporte público, áreas de estancia y espacios de coworking para el trabajo colaborativo; lockers inteligentes y zonas de recarga de dispositivos móviles; y bici-parqueaderos y baños públicos.

Cambios en rutas de buses por obras en la carrera Bolívar de Medellín

Debido al inicio de las obras de mejoramiento y adecuación de la infraestructura, a partir de este miércoles 15 de julio de 2026, los puntos de abordaje habituales ubicados sobre la carrera Bolívar modificarán temporalmente su ubicación.

Esta medida cuenta con la aprobación de la Secretaría de Movilidad de Medellín y se distribuirá de la siguiente manera:

Costado Norte: Los servicios de Combuses (ruta hacia el Aeropuerto) y la Ruta Integrada Poblado 136ii se trasladarán hacia el norte, ubicándose sobre la Calle 38.

Costado Sur: Las rutas intermunicipales con destino al Oriente antioqueño (Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, entre otras) pasarán a operar sobre la carrera Bolívar, al sur de la Calle 36.

Desde la empresa Metro se enfatizó que estas modificaciones en los paraderos de buses son de carácter temporal y resultan indispensables para avanzar en las obras que, una vez finalizadas, entregarán espacios de espera mucho más amplios, una mejor integración con el sistema y un entorno urbano libre de congestión.

Siga leyendo: Usuarios de buses entre Amagá y Medellín podrían pagar con Tarjeta Cívica

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consiste el proyecto y dónde inició su primera etapa?
En la intervención urbana “Portales de Integración” en el corredor de la carrera Bolívar, teniendo como punto de partida la estación Exposiciones de la Línea A del Metro.
¿Cuál es el objetivo principal de esta intervención y a cuántos usuarios impacta?
Busca organizar y articular en un solo lugar al peatón, metro, buses y taxis para facilitar los transbordos y mejorar la seguridad y el espacio público. Impacta a más de 25.000 personas que transitan a diario por el nodo de Exposiciones.
¿Qué monto de inversión requiere esta primera etapa y qué servicios o espacios ofrecerá a los ciudadanos?
La inversión es de $3.881 millones de pesos. Contará con áreas de abordaje organizadas, comercio, áreas de coworking, lockers inteligentes, zonas de recarga móvil, bici-parqueaderos y baños públicos.

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