Estación Exposiciones del metro de Medellín estrenará portal de integración: ojo con estos cambios

El Metro de Medellín inició la ejecución de la primera etapa del proyecto Portales de Integración en el corredor de la carrera Bolívar, teniendo como punto de partida la estación Exposiciones de la Línea A.
Esta intervención de desarrollo urbano busca optimizar los bajos del viaducto para organizar y conectar de manera cómoda, segura y clara diferentes modos de transporte en un solo lugar.
Con esta obra, el peatón, el metro, los buses, el transporte público colectivo y el transporte público individual se articularán bajo un mismo esquema.
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El objetivo principal es facilitar los transbordos de los pasajeros, mejorar significativamente la experiencia de viaje, y aportar de forma directa al orden, el espacio público y la seguridad de este estratégico sector de la capital antioqueña.
La intervención en Exposiciones, un nodo clave por donde transitan más de 25.000 personas al día, contempla una inversión total de $3.881 millones de pesos para su primera etapa.