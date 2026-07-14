Esposa de Iván Cepeda renunció a cargo en la JEP para hacer campaña y volvió como si nada, ¿qué responde el tribunal?

Poco más de un mes después de haber dejado su cargo para participar activamente en la campaña presidencial de Iván Cepeda, Pilar Rueda regresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La asesora de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) retomó oficialmente sus funciones el pasado 8 de julio, luego de que la entidad formalizara su reincorporación mediante una resolución de nombramiento. Lea también: De La Espriella eliminará consejerías de Presidencia y cambiará figura del comisionado de Paz Rueda, esposa del excandidato presidencial, había presentado su renuncia tras la primera vuelta del 31 de mayo con el fin de poder participar activamente en campaña política sin las restricciones de una funcionaria pública. Concluida la campaña, volvió a ocupar el mismo cargo que desempeñaba en la entidad dirigida por Giovani Álvarez. La resolución mediante la cual se autorizó su regreso señala que el director de la UIA, con apoyo de la Subdirección de Talento Humano, verificó que cumplía con los requisitos exigidos para ejercer sus funciones.

¿Cuál fue la respuesta de la JEP?

Consultada por EL COLOMBIANO, la Unidad de Investigación y Acusación explicó que “Pilar Rueda Jiménez renunció y fue reincorporada” y sostuvo que su regreso obedeció a “un trámite administrativo ordinario”. Desde la entidad insisten en que su director no hablará más al respecto, que la reincorporación se ajustó a la normatividad vigente y hace parte de la autonomía administrativa de la Jurisdicción. Sin embargo, el caso ha generado un intenso debate político. La polémica coincide con los reiterados cuestionamientos del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña prometió una profunda reforma a la justicia transicional y ha calificado a la JEP como una institución “vengativa”. Además, ha planteado transformar la arquitectura institucional creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 y eliminar lo que denomina un “sistema de impunidad”.

El debate sobre la “puerta giratoria”

La defensora de derechos humanos e investigadora Mónica Godoy, por ejemplo, sostuvo que el caso está siendo utilizado para desacreditar a la Jurisdicción Especial para la Paz y alimentar los argumentos de quienes buscan modificar o eliminar ese tribunal. Y agregó que Rueda tiene todas las competencias para el cargo. En efecto, Rueda trabajó como consultora en la Organización Internacional para las Migraciones y en Oxfam, y fue defensora delegada para la niñez y la mujer en la Defensoría del Pueblo. En las negociaciones de La Habana, asesoró los temas de género y violencia sexual. Desde marzo de 2018 es asesora de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde trabaja en casos de violencia sexual, derechos de las mujeres y protección de víctimas del conflicto.

Otros, sin embargo, consideran que el debate no gira alrededor de la legalidad del nombramiento o de las capacidades de la antropóloga, sino de la percepción pública que deja el regreso de una alta funcionaria que acababa de participar en una campaña presidencial. El abogado y columnista Santiago Vélez afirmó que, aunque la reincorporación pueda estar permitida por la ley, transmite una imagen inconveniente para una entidad que debe proyectar independencia. “Puede ser legal, pero muestra una enorme falta de seriedad, transparencia y respeto por lo público. La JEP no puede administrarse como el negocio familiar de una campaña política”.

En la misma línea, el abogado Héctor Riveros sostuvo que decisiones de este tipo ofrecen argumentos a quienes desde hace años sostienen que la JEP mantiene una cercanía política con sectores de izquierda. El episodio ha sido comparado con otros casos de funcionarios que dejaron cargos públicos para participar en política. Uno de los ejemplos es el de Carolina Soto, quien renunció a su asiento en la Junta Directiva del Banco de la República cuando su esposo, Alejandro Gaviria, aspiró a la Presidencia y no regresó a ese cargo tras el resultado electoral.

No fue el único caso: cero y van tres

Tras las elecciones presidenciales, otros funcionarios que se apartaron temporalmente de sus cargos para participar en la campaña de Iván Cepeda también regresaron al Estado. Entre ellos están Felipe Harman, quien volvió a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y Giovanny Andrés López, quien retomó el cargo de viceministro de Transformación Digital del Ministerio TIC. Aunque esos regresos también se enmarcan dentro de los mecanismos previstos por la ley para el servicio público, en conjunto han alimentado el debate sobre el compromiso de los funcionarios del Estado con sus compromisos. Siga leyendo: Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, ¿quién es?

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