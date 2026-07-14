Esposa de Iván Cepeda renunció a cargo en la JEP para hacer campaña y volvió como si nada, ¿qué responde el tribunal?

Poco más de un mes después de haber dejado su cargo para participar activamente en la campaña presidencial de Iván Cepeda, Pilar Rueda regresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La asesora de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) retomó oficialmente sus funciones el pasado 8 de julio, luego de que la entidad formalizara su reincorporación mediante una resolución de nombramiento.
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Rueda, esposa del excandidato presidencial, había presentado su renuncia tras la primera vuelta del 31 de mayo con el fin de poder participar activamente en campaña política sin las restricciones de una funcionaria pública. Concluida la campaña, volvió a ocupar el mismo cargo que desempeñaba en la entidad dirigida por Giovani Álvarez.
La resolución mediante la cual se autorizó su regreso señala que el director de la UIA, con apoyo de la Subdirección de Talento Humano, verificó que cumplía con los requisitos exigidos para ejercer sus funciones.