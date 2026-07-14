Scaloni pide no mezclar la Guerra de las Malvinas con el duelo ante Inglaterra

El seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, pidió este martes no mezclar la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra con la Guerra de las Malvinas, en el marco de la semifinal del Mundial de 2026 que enfrentará a ambos países el miércoles en Atlanta. El duelo entre argentinos e ingleses, uno de los mayores clásicos del fútbol, está atravesado por la victoria 2-1 de los sudamericanos en cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986, con dos tantos emblemáticos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. El triunfo fue tomado por muchos argentinos, incluido el fallecido astro, como un desquite y una reivindicación de los compatriotas fallecidos a manos inglesas en la Guerra de las Malvinas en 1982.

Sobre la semifinal, cuyo vencedor chocará por el título el domingo ante España, Scaloni aseguró que su equipo tiene la “ilusión intacta” por estar cerca de disputar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo. Descartó que el cansancio pueda afectar a los campeones defensores, pues la relevancia del partido pone ese tipo de circunstancias “en segundo plano”. Y aseguró que todos su jugadores están a su disposición para encarar a los Tres Leones, que buscan su primera final en seis décadas. “Es verdad que nosotros ya hemos jugado una (semifinal), pero es como si no hubiéramos jugado ninguna, estamos igual de contentos, de ansiosos, de animados, de poder brindar a nuestra gente el disfrute de ver a su selección dando todo”, apuntó. Argentina ha sufrido en demasía en la fase eliminatoria de Norteamérica 2026, aunque ha contado con un Lionel Messi determinante que enfrentará por primera vez en su carrera a la selección inglesa.

El conflicto bélico, iniciado por un reclamo de Argentina de la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos. “Es un partido de fútbol, yo no puedo mezclar las cosas sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad”, dijo el seleccionador en la rueda de prensa previa al cotejo en Atlanta. “Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlos sería una locura”, agregó. “Recordamos a esa gente, sin duda, pero es un partido de fútbol, es que no tenemos que confundir en la época que vivimos”.

Sobre la semifinal, cuyo vencedor chocará por el título el domingo ante España, Scaloni aseguró que su equipo tiene la “ilusión intacta” por estar cerca de disputar su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo. Descartó que el cansancio pueda afectar a los campeones defensores, pues la relevancia del partido pone ese tipo de circunstancias “en segundo plano”.

Y aseguró que todos su jugadores están a su disposición para encarar a los Tres Leones, que buscan su primera final en seis décadas. “Es verdad que nosotros ya hemos jugado una (semifinal), pero es como si no hubiéramos jugado ninguna, estamos igual de contentos, de ansiosos, de animados, de poder brindar a nuestra gente el disfrute de ver a su selección dando todo”, apuntó. Argentina ha sufrido en demasía en la fase eliminatoria de Norteamérica 2026, aunque ha contado con un Lionel Messi determinante que enfrentará por primera vez en su carrera a la selección inglesa.

Y aseguró que todos su jugadores están a su disposición para encarar a los Tres Leones, que buscan su primera final en seis décadas. “Es verdad que nosotros ya hemos jugado una (semifinal), pero es como si no hubiéramos jugado ninguna, estamos igual de contentos, de ansiosos, de animados, de poder brindar a nuestra gente el disfrute de ver a su selección dando todo”, apuntó. Argentina ha sufrido en demasía en la fase eliminatoria de Norteamérica 2026, aunque ha contado con un Lionel Messi determinante que enfrentará por primera vez en su carrera a la selección inglesa.

Neutralizar a Kane y Bellingham

Los Tres Leones también han tenido momentos complicados a lo largo del torneo, pero han encontrado rescate en Karry Kane y Jude Bellingham, autores cada uno de seis goles. “Sin duda intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y que intenten no hacer un buen partido, pero, bueno, la idea del juego la tenemos y esperamos mañana llevarla a cabo”, aseguró Scaloni. “Inglaterra tiene buenos jugadores también, pero es un equipo bastante más explosivo, digamos. Tiene jugadores en las bandas rápidos, tiene jugadores uno contra uno (...) pero intentaremos agarrar la pelota, que es lo más importante, y después sí, con algunos matices, poder sorprenderlos”.

Scaloni también tuvo palabras elogiosas para España, que este martes eliminó 2-0 a Francia y clasificó a su segunda final de un Mundial, tras la de Sudáfrica 2010, donde bordó su única estrella. “Está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial, así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley”, señaló.

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