La naturalidad de Mbappé y Haaland: los fenómenos virales que muestran el lado humano de los futbolistas

El fútbol - por sí solo - logra mover masas y crear comunidades alrededor de este deporte. También es una forma de identidad para los aficionados, quienes ven en el jugador una representación de ellos mismos o de lo que habrían querido ser en algún momento de sus vidas. Pero fuera de las canchas existe otra realidad: aquella que muestra a “el otro yo” de cada deportista y que permite entender que se trata de un ser humano que comete errores, ríe, llora, tiene familia y siente como cualquier mortal.

Hay quienes se destacan y generan admiración en lo demás, porque no necesitan forzar una imagen para agradar a los otros. Son esas personas que, por su talento y esencia, conectan con millones por el simple hecho de ser considerados un ejemplo a seguir. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, el futbolista con cerca de 675 millones de seguidores en Instagram, quienes siguen de cerca su disciplina, su talento y la mentalidad que lo ha convertido en una leyenda del fútbol. Consciente de la importancia de la era digital, CR7 ha sabido sacar provecho de las plataformas sociales, explorando una nueva faceta como creador de contenido en YouTube o tal vez en TikTok.

Erling Haaland, el “Androide”

También está otro fenómeno del fútbol al que llaman el “Androide”, un apodo que encaja con su imponente físico y su estilo de juego tanto en el Manchester City como en la selección de Noruega. Se trata de Erling Haaland, un joven de apenas 25 años que despierta todo tipo de emociones entre hombres y mujeres. Dentro de la cancha parece un niño disfrutando de un parque de diversiones, ya que juega con naturalidad y transmite espontaneidad.

Durante el partido entre Noruega y Brasil en el Mundial de 2026, mientras otros jugadores discutían, Haaland prefirió caminar hasta una portería para tomar agua sin saber siquiera de quién era la botella. El video se viralizó en cuestión de minutos y generó una ola de comentarios sobre la naturalidad y frescura del delantero.

Erling Haaland memes are getting more hype than any particular match of this World Cup pic.twitter.com/pA74FaR2DI — Anaya. (@AnayaSpirit) July 6, 2026

Hay quienes aseguran que Noruega será la campeona del Mundial debido a varias teorías conspirativas que han surgido alrededor de Haaland. La primera está relacionada con un comercial de Nike en el que aparecen grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde, Cristiano Ronaldo y el propio Erling Haaland.

En el video, mientras las demás estrellas se enfrentan por marcar un gol, el delantero del Manchester City permanece sentado observando la escena. Sin embargo, al final es él quien se convierte en el protagonista al anotar un auténtico golazo. La segunda teoría gira en torno a la portada de 2026 de la prestigiosa revista británica The Economist, en la que aparece un futbolista con un uniforme rojo pateando un balón que representaría a la Tierra.

Algunos usuarios en redes sociales creyeron que la figura correspondía a Cristiano Ronaldo con el uniforme de Portugal, selección que ya fue eliminada. Otros, en cambio, sostienen que podría tratarse de Lamine Yamal con España o incluso de Granit Xhaka con Suiza. Pero todo esto son solo teorías.

Kylian Mbappé, “dictador”

Pero si nos trasladamos a Francia, encontramos a otro delantero que también se ha convertido en toda una sensación incluso para el presidente Emmanuel Macron. Se trata de Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, quien, al momento de la publicación de este artículo, suma ocho goles y tres asistencias, consolidándose como el máximo goleador del Mundial de 2026 y liderando la tabla de anotadores de la FIFA. Mbappé es un caso muy especial porque suele ser llamado un “dictador”. La razón responde a su liderazgo dentro de la cancha. De hecho, le hicieron una canción pegajosa cuyo estribillo suena “Kylian Mbappé, Kylian dictador”.

Esto explica la ola de memes que circula sobre él. Algunos se basan en un video en el que aparece Mbappé observando desde un balcón el entrenamiento de sus compañeros junto al cuerpo técnico; otros lo muestran supuestamente “dando instrucciones” a empleados de los estadios para que limpien los lugares que él mismo señala.

Tal parece que el delantero se ha tomado las bromas con humor. Incluso, su compañero Dembélé lo llamó “Mobutu Sese Seko”, en alusión al dictador militar congoleño que gobernó el país durante 32 años, desde 1965 hasta su derrocamiento en 1997.

Pero lo más sorprendente ha sido la creatividad de algunos fans y detractores, que incluso han creado episodios de anime con inteligencia artificial en los que muestran a Mbappé vistiendo un uniforme de dictador y ordenando a sus compañeros en el vestuario que busquen un penalti para que él pueda cobrarlo. Todo esto en pro de conquistar la Copa del Mundo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas