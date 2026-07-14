¿El próximo bótox? El tratamiento con grasa de cadáveres que gana popularidad en Estados Unidos

La utilización de grasa obtenida de cuerpos donados para procedimientos estéticos está ganando terreno en Estados Unidos con la expansión de alloClae, un producto inyectable desarrollado por Tiger Aesthetics. Desde su lanzamiento y especialmente durante 2025 y 2026, miles de pacientes han recurrido a este tratamiento para recuperar volumen en zonas como los senos, glúteos y rostro, en un contexto marcado por el aumento del uso de medicamentos para adelgazar como Ozempic y Wegovy.
Mientras médicos y fabricantes destacan su utilidad como alternativa al injerto de grasa del propio paciente, especialistas y autoridades mantienen abiertos debates sobre su regulación, sus riesgos y las implicaciones éticas derivadas del uso de tejido humano con fines comerciales.