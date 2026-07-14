Ni uno de los pueblos más tranquilos de Antioquia se libra de la violencia: alcalde de Jericó denuncia combates armados

La zozobra y el temor por la escalada de violencia y la expansión de los grupos armados ilegales en Antioquia, llegaron a Jericó, uno de los municipios más bellos y tranquilos del departamento. Allí, en la vereda Palenque, los enfrentamientos armados de este martes han generado pánico en la comunidad.
Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantan una ofensiva sostenida contra integrantes de un grupo armado ilegal, en esa localidad del Suroeste.