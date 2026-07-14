Ni uno de los pueblos más tranquilos de Antioquia se libra de la violencia: alcalde de Jericó denuncia combates armados

La zozobra y el temor por la escalada de violencia y la expansión de los grupos armados ilegales en Antioquia, llegaron a Jericó, uno de los municipios más bellos y tranquilos del departamento. Allí, en la vereda Palenque, los enfrentamientos armados de este martes han generado pánico en la comunidad. Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantan una ofensiva sostenida contra integrantes de un grupo armado ilegal, en esa localidad del Suroeste.

#AEstaHora | Soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la #CuartaBrigada del @COL_EJERCITO, adelantan una ofensiva sostenida contra integrantes de un grupo armado ilegal, en la vereda Palenque del municipio de Jericó, suroeste antioqueño.



Seguimos... — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 14, 2026

Las operaciones, adelantó esa brigada, tienen como finalidad neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil. Según el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, confirmó los combates y dijo que la situación es atendida por la Fuerza Pública. No obstante, alertó por el recrudecimiento de la violencia en su municipio. ”Nos preocupa profundamente esta situación que vive nuestra comunidad. La inseguridad ha escalado a un nivel alto, hasta llegar a pueblos como el nuestro que se caracteriza por la tranquilidad, finalizó el mandatario.

Precisamente, también este martes, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, socializó la solicitud al gobierno nacional electo para que conforme un grupo operativo integrado por unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esta fuerza adelantaría acciones coordinadas y complementarias para localizar, capturar y judicializar a criminales que operan y lideran estructuras ilegales en zonas rurales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .