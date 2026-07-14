La Inteligencia Artificial ya eligió al campeón del Mundial 2026, ¿le atinará?

La inteligencia artificial (IA) ya tiene en su sistema (“en mente”) quién será el campeón del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Este martes quedó eliminada la selección de Francia ante España, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, dejando por fuera al equipo de Kylian Mbappé y dándole continuidad a figuras como Lamine Yamal, Marc Cucurella y Rodri.
Pero antes se deberá esperar el resultado del duelo entre Inglaterra, con sus figuras Jude Bellingham y Harry Kane, y la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi. Uno de ellos logrará el anhelado paso a la gran final. Cabe recordar que la Albiceleste es la actual campeona del mundo.
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