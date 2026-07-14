Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Inteligencia Artificial ya eligió al campeón del Mundial 2026, ¿le atinará?

La selección de Francia quedó eliminada tras un duelo con “La Roja”. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro fueron determinantes para el adiós de Kylian Mbappé.

  • ¿Quién será el campeón del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial? FOTOS: GETTY
    ¿Quién será el campeón del Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial? FOTOS: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La inteligencia artificial (IA) ya tiene en su sistema (“en mente”) quién será el campeón del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Este martes quedó eliminada la selección de Francia ante España, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, dejando por fuera al equipo de Kylian Mbappé y dándole continuidad a figuras como Lamine Yamal, Marc Cucurella y Rodri.

Pero antes se deberá esperar el resultado del duelo entre Inglaterra, con sus figuras Jude Bellingham y Harry Kane, y la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi. Uno de ellos logrará el anhelado paso a la gran final. Cabe recordar que la Albiceleste es la actual campeona del mundo.

Le puede interesar: Ingleses estallan contra el árbitro elegido para el partido entre Inglaterra y Argentina por ser el “favorito” de Messi, ¿quién es?

La Inteligencia Artificial (IA) ya eligió al campeón del Mundial 2026

Este diario optó por consultar a la Inteligencia Artificial (IA) cuál sería la hipotética final y quién podría convertirse en el campeón del Mundial 2026, torneo de fútbol organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Para ello, se consultó a ChatGPT, Claude y Gemini, tres de los sistemas de inteligencia artificial más reconocidos en el ámbito digital. Todas entregaron respuestas similares y coincidieron en señalar al mismo campeón.

ChatGPT respondió que la final sería un partido muy parejo. Entre sus opciones planteó un duelo entre España y Argentina, teniendo en cuenta la mentalidad de campeón vigente de la Albiceleste y la calidad de la nueva generación de jugadores de La Roja. Por tal motivo, su predicción ubicó a España y Argentina en la final, con victoria para los españoles por 2-1.

Gemini respondió prácticamente lo mismo: una final entre los mismos equipos y con una gran carga emocional. “España dominará la posesión con su fútbol asociativo y la frescura de sus extremos, pero la mística de Argentina en las finales y la capacidad de Messi para decidir un partido en una sola jugada hacen que sea un duelo de pronóstico reservado”. Finalmente, su predicción dio como campeona a la selección española.

Claude también señaló a España como campeona, tras vencer a Argentina en la final. “Pero honestamente, cualquier resultado tendría sentido; el fútbol tiene la costumbre de reírse de los pronósticos justo quince minutos antes de que se cumplan”, afirmó.

De esta manera, los tres sistemas de inteligencia artificial consultados coincidieron en una hipotética final entre España y Argentina, con el conjunto español levantando el trofeo de campeón del Mundial 2026.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Siga leyendo: Luis de la Fuente tras clasificar a España a la final del Mundial: “Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”

Preguntas y respuestas

¿Qué selección de fútbol sería campeona del Mundial 2026 según la inteligencia artificial?
Según las respuestas entregadas por ChatGPT, Gemini y Claude, la selección española sería la hipotética campeona del Mundial 2026. Los tres sistemas coincidieron en una final entre España y Argentina, con triunfo para España, aunque se trata únicamente de una predicción y no de un resultado real del torneo.
¿Cuánto quedaría la final del Mundial 2026 entre España y Argentina según la IA?
Según la predicción de ChatGPT, España vencería a Argentina por 2-1 en una hipotética final del Mundial 2026. Gemini y Claude también señalaron a España como campeona, aunque no detallaron un marcador específico.
¿La inteligencia artificial puede predecir quién ganará el Mundial 2026?
No, la inteligencia artificial no puede saber con certeza quién ganará el Mundial 2026. Sus respuestas son predicciones basadas en datos, tendencias y análisis de equipos y jugadores, pero el resultado final depende del desempeño de las selecciones durante el torneo.
¿Qué inteligencia artificiales predijeron a España como campeón del Mundial 2026?
ChatGPT, Gemini y Claude fueron las tres herramientas de inteligencia artificial consultadas que coincidieron en señalar a España como campeona en una hipotética definición del Mundial 2026.

Temas recomendados

Fútbol
Equipos de fútbol
Selección España
Selección Francia
Selección Inglaterra
Fifa
Tecnología
Selección Argentina
Apuestas deportivas
Apuestas
Mundial 2026
Predicciones
Mundial
IA
Futbolistas
Colombia
Norteamérica
Estados Unidos
Lionel Messi
Jude Bellingham
Lamine Yamal
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos