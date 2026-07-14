La Inteligencia Artificial ya eligió al campeón del Mundial 2026, ¿le atinará?

La Inteligencia Artificial (IA) ya eligió al campeón del Mundial 2026

Este diario optó por consultar a la Inteligencia Artificial (IA) cuál sería la hipotética final y quién podría convertirse en el campeón del Mundial 2026, torneo de fútbol organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Para ello, se consultó a ChatGPT, Claude y Gemini, tres de los sistemas de inteligencia artificial más reconocidos en el ámbito digital. Todas entregaron respuestas similares y coincidieron en señalar al mismo campeón. ChatGPT respondió que la final sería un partido muy parejo. Entre sus opciones planteó un duelo entre España y Argentina, teniendo en cuenta la mentalidad de campeón vigente de la Albiceleste y la calidad de la nueva generación de jugadores de La Roja. Por tal motivo, su predicción ubicó a España y Argentina en la final, con victoria para los españoles por 2-1. Gemini respondió prácticamente lo mismo: una final entre los mismos equipos y con una gran carga emocional. “España dominará la posesión con su fútbol asociativo y la frescura de sus extremos, pero la mística de Argentina en las finales y la capacidad de Messi para decidir un partido en una sola jugada hacen que sea un duelo de pronóstico reservado”. Finalmente, su predicción dio como campeona a la selección española.

Claude también señaló a España como campeona, tras vencer a Argentina en la final. “Pero honestamente, cualquier resultado tendría sentido; el fútbol tiene la costumbre de reírse de los pronósticos justo quince minutos antes de que se cumplan”, afirmó. De esta manera, los tres sistemas de inteligencia artificial consultados coincidieron en una hipotética final entre España y Argentina, con el conjunto español levantando el trofeo de campeón del Mundial 2026. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Luis de la Fuente tras clasificar a España a la final del Mundial: “Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”

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