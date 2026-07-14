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¿Qué NO se debe hacer para ganar el Mundial? Conozca las tres “maldiciones” más populares

Hay tres ítems con los cuales una selección jamás ganó el Mundial de fútbol. Para algunos son simples casualidades; lo cierto es que se mantienen intactas con el tiempo, ¿podrán Inglaterra o Argentina romper una de las 3?

  • El italiano Carlo Ancelotti no pudo darle el título mundialista a Brasil en 2026. FOTO: GETTY
    El italiano Carlo Ancelotti no pudo darle el título mundialista a Brasil en 2026. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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El fútbol tiene ese “no sé qué” inexplicable que alimenta toda clase de cábalas por parte de fanáticos, jugadores, cuerpos técnicos y demás personas que tienen que ver con un equipo para su bienestar, sin embargo, este deporte también tiene casualidades que parecen no tener solución alguna. Cuando se habla de la Copa Mundial de la FIFA, se vienen a la mente miles de ideas y pensamientos relacionados, entre ellos, las famosas maldiciones que impiden ganar el torneo.

Lo irónico de esto es lo complicado que es llegar a cumplir con estos requisitos para terminar con el corazón roto después de una eliminación. Estas son las 3 mal llamadas o quizá bien dichas “maldiciones mundialistas”:

Con DT extranjero no se gana la copa

En las 23 ediciones de la Copa del Mundo, el ganador nunca tuvo a un director técnico extranjero. Las cinco veces que Brasil ganó la Copa del Mundo lo hizo de la mano de Vicente Feola (1958), Aymoré Moreira (1962), Mário Lobo Zagallo (1970), Carlos Alberto Parreira (1994) y Luiz Felipe Scolari (2002). Este año, con Carlo Ancelotti, tuvo su primer director técnico extranjero, con el cual se cumplió la regla y quedaron afuera en octavos de final con Noruega.

La misma situación vivieron italianos, argentinos, alemanes, uruguayos, franceses, españoles e ingleses. Esta regla se puede romper si la selección de Inglaterra gana el título este año con el director alemán Thomas Tuchel.

El dueño del Balón de Oro no levanta el trofeo mundialista

Otra máxima es la del ganador del Balón de Oro. El mejor jugador del mundo elegido por France Football o anteriormente por la FIFA, nunca ganó el torneo mundialista. Lo sufrieron Michel Platini, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y en esta edición le pasó a Ousmane Dembélé.

Nunca ganó el equipo que llegó como primero del ranking

El primer puesto del ranking FIFA es una obsesión para las mejores selecciones del mundo, sin embargo, este galardón carga consigo una “maldición” que le impide al líder mundial de selecciones quedarse con el Mundial. Nunca un seleccionado que arribó al torneo con el nombre de mejor selección del mundo pudo quedarse con la victoria mayor. Argentina podría romper este ítem si gana el trofeo en 2026.

Lea también: Arqueros que ganaron desde los once metros: conozca a los antipenal del Mundial 2026

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¿Por qué se habla de una “maldición” del Balón de Oro en los Mundiales?
Se habla de una “maldición” porque, según la noticia, el vigente ganador del Balón de Oro nunca ha logrado conquistar la Copa del Mundo en esa misma condición. Se trata de una coincidencia estadística y no de una regla deportiva.
¿Alguna selección que llegó al Mundial como número uno del ranking FIFA ha sido campeona?
Según la noticia, no. Ningún equipo que inició una Copa del Mundo ocupando el primer lugar del ranking FIFA logró quedarse con el título mundial en esa misma edición.
¿Es cierto que ninguna selección ha ganado un Mundial con un director técnico extranjero?
Según la información de la noticia, sí. En las 23 ediciones de la Copa del Mundo disputadas hasta ahora, ningún campeón ha sido dirigido por un entrenador de otra nacionalidad. La nota menciona que Inglaterra podría romper esa tendencia si conquista el Mundial de 2026 con el alemán Thomas Tuchel.

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