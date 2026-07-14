¿Qué NO se debe hacer para ganar el Mundial? Conozca las tres “maldiciones” más populares

El fútbol tiene ese “no sé qué” inexplicable que alimenta toda clase de cábalas por parte de fanáticos, jugadores, cuerpos técnicos y demás personas que tienen que ver con un equipo para su bienestar, sin embargo, este deporte también tiene casualidades que parecen no tener solución alguna. Cuando se habla de la Copa Mundial de la FIFA, se vienen a la mente miles de ideas y pensamientos relacionados, entre ellos, las famosas maldiciones que impiden ganar el torneo.
Lo irónico de esto es lo complicado que es llegar a cumplir con estos requisitos para terminar con el corazón roto después de una eliminación. Estas son las 3 mal llamadas o quizá bien dichas “maldiciones mundialistas”: