“Hay tarea pendiente”: exención de aranceles para productos colombianos en EE.UU apenas abarca el 13% del agro

A través de una orden Ejecutiva la administración de Donald Trump eliminó los aranceles que Estados Unidos le había aplicado a varias importaciones agrícolas que abarca varios productos colombianos como el café, el banano y el aguacate. La decisión es una gran oportunidad para Colombia pero deja tarea pendiente.
Así lo aseguró la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, quien se refirió a los productos agrícolas beneficiados por la medida. “Gran oportunidad, pero hay tarea pendiente. La exención del arancel recíproco del 10% deja libre al 13% de la canasta agro (US$1.882,3 millones)”, expresó la directiva en su cuenta de X.