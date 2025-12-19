Vea aquí la transmisión en vivo del cometa 3I/ATLAS en su paso más cercano a la Tierra

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará el 19 de diciembre su punto de máxima aproximación a la Tierra, a una distancia estimada de 270 millones de kilómetros. El evento no implica ningún riesgo para el planeta, pero sí marca un momento clave para la investigación astronómica, al tratarse de un objeto procedente de fuera del sistema solar que solo pasará una vez por el vecindario terrestre.
De acuerdo con la información divulgada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y recogida por DW, esta distancia equivale a casi el doble del promedio que separa a la Tierra del Sol. Aunque pueda parecer cercana en términos astronómicos, es suficiente para descartar cualquier peligro físico. El interés científico, en cambio, es considerable: los astrónomos observan en 3I/ATLAS una oportunidad para estudiar material formado en otro sistema planetario.