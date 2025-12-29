x

Salario mínimo: ¿a qué trabajadores no les aplica el aumento?

Mientras avanza la discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2026, también surgen dudas entre los trabajadores sobre quiénes sí y quiénes no están cobijados por esta alza. El Código Sustantivo del Trabajo y la Corte Constitucional aclaran los alcances de esta medida y los casos en los que el ajuste es obligatorio.

    El aumento del salario mínimo solo es obligatorio para quienes devengan hasta un SMLV, aunque la Corte ha advertido riesgos de inequidad salarial. FOTO: GETTY
    Trabajadores independientes y quienes ganan más de un salario mínimo no están cobijados automáticamente por el ajuste anual. FOTO: iStock
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

Mientras se mantiene la expectativa por cuál será la cifra de aumento del salario mínimo en 2026, también surgen dudas sobre a cuáles empleados no les aumentan dicho sueldo. Ante esto, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) establece cuáles son los empleados que no son cobijados por esta alza.

En el artículo 148 la CST habla de manera expresa que cuando el Gobierno toma la decisión de fijar un nuevo salario mínimo, este modifica los contratos en los que se haya pactado un salario inferior a este, es decir que se aplica de manera obligatoria a todos los que devenguen un SMLV.

Le puede interesar: Gobierno estaría evaluando un alza del 23% del salario mínimo para 2026, ¿'suicidio' laboral?

Así mismo el CST precisó que dicho aumento no incluye a los siguientes trabajadores:

- Las personas que trabajan en la informalidad sin contrato y sin aportes a seguridad social y pensión.

- Trabajadores independientes o que trabajan en modalidad de independiente o prestación de servicios.

- Aquellos que ganan más de un salario mínimo, puesto que las empresas no estarían obligadas.

No obstante, la Corte Constitucional señaló que esa libertad empresarial no es absoluta, puesto que, el no ajustar el salario a trabajadores que estén por encima del salario mínimo genera una afectación en el poder adquisitivo de los mismos.

Propiamente, en la Sentencia T-276 de 1997, la Corte advirtió que ajustar únicamente el salario mínimo y excluir de cualquier incremento a otros trabajadores “puede generar una discriminación injustificada, especialmente cuando no existen razones objetivas que sustenten dicha diferencia. Además, indicó que la inflación reduce progresivamente el ingreso real, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa del empleador”, explicaron.

Por fin, muchas empresas consideran ajustes salariales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como una medida para preservar el poder adquisitivo de sus colaboradores frente al aumento del costo de vida.

Lea más: Si el salario mínimo subiera 23% en 2026, la vivienda VIS aumentaría en $49 millones

Casos en los que sí debe aumentarse el salario

Trabajadores independientes y quienes ganan más de un salario mínimo no están cobijados automáticamente por el ajuste anual. FOTO: iStock

De acuerdo con la consultora Buk, hay unos casos específicos en los que sí o sí deben hacer un aumento

- Cuando el salario pactado queda por debajo del mínimo legal vigente: En este caso, el aumento es obligatorio por ley.

- Cuando existe un acuerdo colectivo o convención sindical: Si el incremento salarial está pactado en un contrato colectivo, el empleador debe cumplirlo.

- Cuando el contrato de trabajo lo establece expresamente: Algunos contratos incluyen cláusulas de reajuste anual o indexación al IPC.

- Cuando la falta de incremento genera discriminación: Si trabajadores en condiciones similares reciben tratamientos salariales distintos sin justificación objetiva, puede configurarse una vulneración al principio de igualdad.

- Cuando una política interna así lo determina: Las políticas salariales formalizadas también generan obligaciones para la empresa.

