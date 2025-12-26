Los cinco momentos más virales de 2025 que dominaron Internet y las redes sociales

En 2025, la conversación digital no se organizó alrededor de grandes hitos históricos, sino de una sucesión acelerada de escenas virales que dominaron las pantallas durante días y luego desaparecieron. Memes sin sentido, celebridades fuera de contexto, rituales solemnes convertidos en chiste y objetos diseñados para circular en redes sociales definieron un año marcado por la sobreexposición y el desgaste de la atención.
Aquí cinco de los momentos que mejor condensaron ese fenómeno global, amplificado y medible también en Colombia a través de las tendencias de búsqueda.