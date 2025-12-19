Fanny Sanín, entre lo mejor del arte en 2025, según The New York Times

La artista colombiana Fanny Sanín fue incluida por The New York Times en su lista de lo mejor del arte en 2025, un reconocimiento que destaca su trayectoria y su aporte al arte abstracto y geométrico a nivel internacional. La mención fue hecha por el crítico Holland Cotter, quien resaltó su más reciente exposición Geometric Equations, presentada en la Americas Society de Nueva York, como una de las muestras más relevantes del año. Conozca: Cultura en cifras: el ministerio presentó su balance de 2025 En su balance anual sobre el panorama artístico, Cotter subrayó el “salto audaz” de Sanín desde el expresionismo gestual hacia la abstracción geométrica, y describió su obra como una fuente de “alegría óptica”, capaz de dialogar con la arquitectura, los textiles y los íconos devocionales a través de una paleta sobria y envolvente.

Geometric Equations, presentada en la Americas Society de Nueva York. FOTO: Cortesía Arturo Sánchez

La inclusión de Sanín en esta lista coincide con un momento de alta visibilidad internacional para la artista, quien ha vivido y trabajado en Nueva York por más de cinco décadas y es considerada una de las figuras clave del arte abstracto latinoamericano.

¿Quién es Fanny Sanín?

Fanny Sanín nació en Bogotá en 1938 y se formó en artes en la Universidad de los Andes, la Universidad de Illinois y el Central School of Art y Chelsea School of Art en Londres. Desde la década de los sesenta, su nombre empezó a consolidarse dentro del arte abstracto colombiano, siendo catalogada como la primera pintora en el país en desarrollar un tratamiento sistemático del color.

Fanny Sanín se ha destacado por su aporte al arte abstracto y geométrico a nivel internacional. FOTO: Cortesía Olga Lucia Jordan

Ha realizado más de 50 exposiciones individuales y más de 400 colectivas en Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa. En 1971 se estableció definitivamente en Nueva York, ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su carrera y desde donde ha construido un diálogo constante con instituciones y colecciones internacionales. Lea también: La música que somos: en 2026 la Orquesta Filarmónica de Medellín apuesta por la identidad En 2015, la Universidad de Antioquia le otorgó el título de Magíster Honoris Causa en Artes, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al arte contemporáneo. Ese mismo año el Museo Nacional de Colombia le dedicó una exposición, como parte de un esfuerzo consciente por preservar y proyectar su legado artístico.

Actualmente, su obra hace parte de importantes colecciones públicas, entre ellas la del Banco de la República, institución que ha documentado y difundido su trabajo de manera permanente.

¿Cómo es el arte de Fanny Sanín?

La obra de Fanny Sanín se caracteriza por la abstracción geométrica, la simetría, el equilibrio compositivo y un manejo riguroso del color. Su pintura es autorreflexiva: no busca narrar historias ni representar figuras, sino explorar los elementos esenciales del lenguaje pictórico —color, forma y composición— en su estado más puro. A lo largo de su carrera, Sanín ha transitado del expresionismo abstracto hacia estructuras geométricas de bordes definidos, planos amplios y contrastes precisos entre líneas verticales y horizontales. Sus composiciones, cuidadosamente calculadas, transmiten orden y armonía, sin perder una dimensión sensorial que invita a la contemplación.

Mural para el Coliseo de la Universidad de Antioquia. FOTO: Universidad de Antioquia.