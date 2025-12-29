Medellín reporta 930 casos menos de embarazo adolescente en 2025

En la ciudad de Medellín se presentaron 930 casos menos de embarazo adolescente durante 2025, lo cual significa una reducción de dos puntos porcentuales en este fenómeno que altera el proyecto de vida de los jóvenes y las jovencitas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Distrital, en este periodo se registraron 1.162 casos que representan una tasa del 8,39% -corte a noviembre- comparados con los 1.744 de 2024 (9,59%), siendo esta disminución calificada como “histórica” por las autoridades sanitarias. En 2023 fueron 2.092 casos, lo cual significó una tasa del 10,35%.

“En relación con el embarazo adolescente, presentamos un balance muy positivo para 2025. Con corte a noviembre, la ciudad registró 1.162 casos, lo que corresponde al 8,39 %. Esta cifra confirma que el indicador mantiene una tendencia a la baja, resultado del fortalecimiento de nuestras acciones de educación en salud sexual y reproductiva y del acceso oportuno y efectivo a métodos anticonceptivos para esta población”, apuntó la secretaria de Salud, Natalia López.