De 26.581 personas atendidas este año en las Comisarías de Familia de Medellín, 16.647 son mujeres

Se han otorgado 9.419 medidas de protección y restablecimiento de derechos. Conozca más detalles.

    Las Comisarías de Familia este año en la capital antioqueña, otorgaron 9.419 medidas de protección y restablecimiento de derechos. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Cerró el año y se dio a conocer las cifras correspondientes a la atención de las Comisarías de Familia en Medellín . De 26.500 personas que consultaron en estas entidades, 16.647 son mujeres, 8.929 hombres, lo que indica una mayor sensación de inseguridad y vulneración en el género femenino.

Si bien el Plan de Descongestión en las Comisarías permitió evacuar los trámites represados desde diciembre de 2022 y expedir 1.239 actos administrativos para la solución de procesos pendientes,preocupa que se sigan presentado múltiples hechos de intolerancia y abuso entre las familias en la capital antioqueña, pues en 2025 se otorgaron 9.419 medidas de protección: 5.661 por violencia intrafamiliar y 3.758 para el restablecimiento de derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“Venimos fortaleciendo el sistema con la ampliación territorial y la modernización tecnológica con la implementación de Comisar IA, una plataforma de Inteligencia Artificial que permitirá esa interoperabilidad, el monitoreo en tiempo real y la atención presencial y virtual”,dijo Laura Hernández, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia.

De 26.581 personas atendidas este año en las Comisarías de Familia de Medellín, 16.647 son mujeres

Medellín pasó de tener 22 a 29 comisarías de Familia gracias al Acuerdo Distrital 07 de 2024. Entre tanto, con apoyo de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas, se avanza en la adecuación de la Comisaría Permanente Sur.

“Estamos actuando con decisión y humanidad para que las comisarías de Familia sean un primer lugar de confianza, seguridad y justicia para quienes lo necesitan”, agregó Hernández.

También, entre las personas atendidas, hubo 229 con otras identidades de género.

