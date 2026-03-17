Motociclistas quitaron a los indígenas que intentaron bloquear la glorieta de La Alpujarra, Medellín

Los indígenas ya completan más de 30 horas en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra y en su intento para hacer sentir su presencia, bloquearon por unos minutos la glorieta aledaña. Sin embargo, la reacción de los motociclistas hizo que se levantara este cierre vehicular y que los manifestantes tuvieran que regresar al sitio inicial de protesta.
Sobre las 10:50 de la mañana, más de 30 indígenas se ubicaron en el acceso sobre la glorieta sobre la calle 44 (San Juan), lo que llevó al cierre correspondiente. Pero 10 minutos después, los motociclistas comenzaron a pitarles y a lanzarles sus vehículos.