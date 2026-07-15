Iván Cepeda y Aída Quilcué no asistieron a recibir sus credenciales al Congreso: enviaron delegados

Iván Cepeda y Aída Quilcué obtuvieron sus escaños en el Congreso por el Estatuto de la Oposición, que garantiza una curul en el Senado para el candidato presidencial que ocupe el segundo lugar y otra en la Cámara de Representantes para quien lo acompañó en la fórmula vicepresidencial. Pese a esto, ninguno de los dos asistió personalmente a la ceremonia de entrega de credenciales.
La decisión de los dirigentes del Pacto Histórico de no presentarse al acto del Consejo Nacional Electoral (CNE) generó críticas en diferentes dirigentes políticos que interpretaron el gesto como “una contradicción” frente a su postura sobre la legitimidad del nuevo gobierno.
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La ceremonia de entrega de credenciales a los 103 senadores elegidos para el periodo 2026-2030, realizada el día de ayer martes 14 de julio, derivó en un debate político tras la ausencia de Iván Cepeda y Aída Quilcué, que en su lugar, delegaron el trámite en la activista Erika Isabel Prieto.