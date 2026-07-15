Itagüí es el municipio más vigilado de Colombia: tiene 58 cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado

Si se presentan robos, extorsiones y asesinatos en Itagüí no es precisamente porque no hayan “ojos” observando todo lo que pasa. Resulta que en los últimos días esta Administración Municipal entregó 130 nuevas cámaras de seguridad para fortalecer la seguridad, llegando a las 1.200, siendo así el municipio con más cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado del país.
El alcalde Diego León Torres señaló que son 130 nuevas cámaras digitales personales (PDA) las que se encargarán de aumentar la vigilancia en los principales sectores de esta localidad. Además, se entregaron 22 lectores biométricos y siete computadores corporativos para integrarlos al tema de seguridad en Itagüí.