Itagüí es el municipio más vigilado de Colombia: tiene 58 cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado

Si se presentan robos, extorsiones y asesinatos en Itagüí no es precisamente porque no hayan “ojos” observando todo lo que pasa. Resulta que en los últimos días esta Administración Municipal entregó 130 nuevas cámaras de seguridad para fortalecer la seguridad, llegando a las 1.200, siendo así el municipio con más cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado del país. El alcalde Diego León Torres señaló que son 130 nuevas cámaras digitales personales (PDA) las que se encargarán de aumentar la vigilancia en los principales sectores de esta localidad. Además, se entregaron 22 lectores biométricos y siete computadores corporativos para integrarlos al tema de seguridad en Itagüí.

“Seguimos dotando a nuestra Fuerza Pública con herramientas que les permitan actuar con mayor rapidez, precisión y eficiencia. Invertir en tecnología es invertir en la tranquilidad de los itagüiseños, porque fortalece la prevención del delito y mejora la capacidad de respuesta de nuestras autoridades frente a cualquier hecho que afecte la convivencia ciudadana”, expresó el mandatario. Con estas herramientas se pueden hacer consultas en tiempo real, verificar la identidad de las personas mediante biometría, optimizar la recolección de información en campo y agilizar los procedimientos policiales durante los distintos operativos. Toda una estrategia integral para mejorar la seguridad en un municipio que actualmente no pasa sus mejores tiempos en materia de seguridad. Entérese: ¿Por qué hay enredo en los municipios del Valle de Aburrá con las fotomultas nocturnas? Con esta dotación de cámaras, en Itagüí se busca controlar el incremento de los asesinatos, entre otros delitos, teniendo en cuenta que este año van 13 casos, a falta de casi medio años, cuando al finalizar el 2025 se terminó con 11 muertes violentas.

Estos son los tipos de cámaras que entregó la Alcaldía de Itagüí para fortalecer su capacidad de videovigilancia. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

La disputa entre miembros de la banda El Ajizal y una estructura conformada por venezolanos estaría generando una confrontación que llevó a asesinatos, principalmente en la vereda El Ajizal y los barrios El Rosario y Santa María. Le puede interesar: Ojo: cámaras de fotomulta en Medellín cambian de ‘pinta’, usarán láser y captarán todos los carriles Así las cosas, Itagüí (que tiene 21 kilómetros cuadrados de territorio) llegará a superar las 58 cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado, siendo la cantidad más alta territorialmente en el país, con lo que se busca mejorar las labores de la fuerza pública en su batalla contra la criminalidad. Si se compara con Medellín, que es el principal referente en la región, la cifra es bastante elevada, teniendo en cuenta que la capital antioqueña tiene 4.200 cámaras en sus 376,4 kilómetros cuadrados, lo que se traduce en 11 cámaras por kilómetro cuadrado. En Envigado hay dos cámaras por kilómetro cuadrado (200 cámaras) y en Bello tienen 1,5 cámaras en esta misma extensión territorial (195).

Si se compara con el país, en Bogotá hay 3,5 cámaras por kilómetro cuadrado (6.400 cámaras), en Cali también hay 3,5 dispositivos en esta extensión territorial (2000) y en Barranquilla la cantidad llega a las 5,7 cámaras (880). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Itagüí, además, es el municipio con más cámaras de fotomultas por kilómetro cuadrado en el país, ya que con los nueve dispositivos instalados en todo el territorio hay una cámara cada 2,3 kilómetros cuadrados. Preguntas frecuentes