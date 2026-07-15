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Buenas noticias para el Oriente antioqueño: entregan el 100 % de la doble calzada La Ceja-Rionegro

En total, la inversión ascendió a 67.300 millones de pesos, de los cuales alrededor de 12.000 millones correspondieron a la gestión predial realizada por el Municipio de La Ceja, mientras que más de 55.300 millones fueron aportados por Devimed.

  • Uno de los aspectos más destacados de la intervención fue la construcción de una nueva glorieta en el sector de La Cruz, un retorno central solicitado durante años por la comunidad. FOTO MiOriente.
    Uno de los aspectos más destacados de la intervención fue la construcción de una nueva glorieta en el sector de La Cruz, un retorno central solicitado durante años por la comunidad. FOTO MiOriente.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Después de varios años de obras, gestiones prediales y trabajos por etapas, fue entregado oficialmente el 100 % del proyecto de mejoramiento vial y doble calzada entre La Ceja y Rionegro, una de las intervenciones de infraestructura más esperadas por los habitantes del Altiplano del Oriente antioqueño.

Con la culminación de los 3,1 kilómetros de nueva doble calzada, el corredor quedó completamente habilitado entre la glorieta El Yegüerizo y la Institución Educativa María Estévez, mejorando la conexión entre dos municipios que en los últimos años han experimentado un acelerado crecimiento urbano, comercial e industrial.

Lea más: Nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro está casi listo: ya completa el 95%

La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, destacó que la obra responde a una necesidad histórica de la comunidad y permitirá ofrecer desplazamientos más seguros y eficientes para miles de personas que diariamente utilizan este corredor vial.

“Que disfruten esta doble calzada, y especialmente que seamos buenos actores viales en el cumplimiento de las normas de tránsito”, dijo la mandataria municipal.

El proyecto beneficia tanto a los habitantes de La Ceja y Rionegro como a quienes se movilizan desde otros municipios del Oriente antioqueño hacia el aeropuerto internacional José María Córdova, las zonas industriales y los principales corredores de la subregión.

Uno de los aspectos más destacados de la intervención fue la construcción de una nueva glorieta en el sector de La Cruz, un retorno central solicitado durante años por la comunidad, y cuatro pasos de acceso que facilitan la movilidad hacia los barrios y sectores vecinos.

A ello se suman obras de drenaje, cunetas, box culverts, canalización de aguas lluvias y otras intervenciones hidráulicas diseñadas para garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la vía.

El proyecto se desarrolló por etapas y requirió varios procesos de gestión predial y financiación para completar el tramo que aún permanecía pendiente.

Uno de los hitos ocurrió en julio de 2022, cuando comenzaron las obras de un segmento de aproximadamente 1,4 kilómetros con recursos aportados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Municipio de La Ceja, una intervención que permitió avanzar en la consolidación del corredor.

Posteriormente, continuaron las adquisiciones de predios, las adecuaciones de redes y la construcción de los restantes segmentos hasta completar el 100 % de la gestión predial, condición indispensable para finalizar la obra.

Durante los últimos meses se ejecutaron las labores finales de pavimentación, iluminación, señalización y urbanismo que permitieron alcanzar un avance del 95 % en mayo de este año y programar la entrega definitiva para julio.

En total, la inversión ascendió a 67.300 millones de pesos, de los cuales alrededor de 12.000 millones correspondieron a la gestión predial realizada por el Municipio de La Ceja, mientras que más de 55.300 millones fueron aportados por Devimed mediante recursos provenientes de excedentes de los peajes administrados por la concesión. La ejecución contó además con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Entérese: Tras más de cuatro años de espera, habilitan tramo clave entre el aeropuerto José María Córdova y Llanogrande

Según datos entregados durante la inauguración, por este corredor pueden movilizarse hasta 30.000 vehículos durante los fines de semana, una cifra que evidencia la importancia de ampliar su capacidad y reducir los tiempos de desplazamiento.

Lo que sigue

Con la culminación de este proyecto, Devimed anunció que adelanta conversaciones con el Gobierno Nacional para que nuevos excedentes provenientes de los peajes puedan destinarse a otras obras de infraestructura vial en el Oriente antioqueño.

“Estos recursos no son del propietario pero tampoco de la ANI, son unos recursos que han pagado los orientales y se encuentran en el fideicomiso de Devimed, por lo tanto consideramos que ese dinero se debe quedar aquí en la región para modernizar la red vial”, agregó el ingeniero Jhon Jairo Otálvaro, Director de construcciones de Devimed.

La concesión busca asegurar cerca de 160.000 millones de pesos adicionales para financiar nuevos proyectos que fortalezcan la conectividad de la región, una de las zonas con mayor crecimiento económico y poblacional de Antioquia.

Continúe leyendo: Peajes de Autopistas del Café bajan a $700 para miles de usuarios: estas son las condiciones

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué tramo comprende la doble calzada entre La Ceja y Rionegro?
La obra conecta la glorieta El Yegüerizo, en La Ceja, con el sector de la Institución Educativa María Estévez, completando un corredor de aproximadamente 3,1 kilómetros entre ambos municipios.
¿Cuánto costó la construcción de la doble calzada La Ceja-Rionegro?
El proyecto tuvo una inversión superior a los 67.300 millones de pesos, financiados con recursos de Devimed, la gestión predial del Municipio de La Ceja y el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
¿Cuántos vehículos circulan por la vía entre La Ceja y Rionegro?
Según las autoridades, por este corredor pueden movilizarse hasta 30.000 vehículos durante los fines de semana, lo que lo convierte en uno de los ejes viales más transitados del Oriente antioqueño.

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