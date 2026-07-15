Buenas noticias para el Oriente antioqueño: entregan el 100 % de la doble calzada La Ceja-Rionegro

Después de varios años de obras, gestiones prediales y trabajos por etapas, fue entregado oficialmente el 100 % del proyecto de mejoramiento vial y doble calzada entre La Ceja y Rionegro, una de las intervenciones de infraestructura más esperadas por los habitantes del Altiplano del Oriente antioqueño.

Con la culminación de los 3,1 kilómetros de nueva doble calzada, el corredor quedó completamente habilitado entre la glorieta El Yegüerizo y la Institución Educativa María Estévez, mejorando la conexión entre dos municipios que en los últimos años han experimentado un acelerado crecimiento urbano, comercial e industrial.

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La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, destacó que la obra responde a una necesidad histórica de la comunidad y permitirá ofrecer desplazamientos más seguros y eficientes para miles de personas que diariamente utilizan este corredor vial.

“Que disfruten esta doble calzada, y especialmente que seamos buenos actores viales en el cumplimiento de las normas de tránsito”, dijo la mandataria municipal.

El proyecto beneficia tanto a los habitantes de La Ceja y Rionegro como a quienes se movilizan desde otros municipios del Oriente antioqueño hacia el aeropuerto internacional José María Córdova, las zonas industriales y los principales corredores de la subregión.

Uno de los aspectos más destacados de la intervención fue la construcción de una nueva glorieta en el sector de La Cruz, un retorno central solicitado durante años por la comunidad, y cuatro pasos de acceso que facilitan la movilidad hacia los barrios y sectores vecinos.

A ello se suman obras de drenaje, cunetas, box culverts, canalización de aguas lluvias y otras intervenciones hidráulicas diseñadas para garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la vía.

El proyecto se desarrolló por etapas y requirió varios procesos de gestión predial y financiación para completar el tramo que aún permanecía pendiente.