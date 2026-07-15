“Tengo el pasaporte casi lleno” y “bienvenida sea la muerte”: las frases de Timochenko que desataron polémica

En los últimos días, el país estaba expectante esperando el regreso del político y firmante de paz, Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), a Colombia luego de haber conseguido permiso para viajar a España a hablar sobre cooperación y su experiencia en el proceso de paz de 2016 en un foro organizado por la Izquierda Unida Federal. Su retorno debía darse el 14 de julio, cuando también debía presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para firmar un documento en el que se certificaba su retorno. Así fue. Mientras algunos rumores decían que había pedido asilo para quedarse en Europa, el abogado del político aseguró que eran mentiras y pidió prudencia. “Quiero llamar la atención a cesar toda la campaña de estigmatización que atenta contra la vida e integridad del principal firmante del Acuerdo Final de Paz, quien fue el último comandante de las extintas Farc y que ha cumplido a cabalidad sus compromisos con el Acuerdo y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, dijo. Conozca: Presidente de la JEP pide reunirse con De la Espriella para diálogo “constructivo” sobre el Acuerdo de Paz

Al volver al país, Londoño participó en el Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, donde dio declaraciones que ahora hacen parte del centro de debate del debate público.

”Tengo el pasaporte casi lleno”

Rodrigo Londoño aseguró que las invitaciones que ha recibido para participar en encuentros internacionales sobre el proceso de paz han hecho que su pasaporte esté próximo a agotarse. El excomandante de las extintas Farc-EP restó importancia a la controversia generada por su reciente viaje a España y comentó: “Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España”.

Durante el foro realizado en Bogotá por la Contraloría General de la República, explicó que su condición de firmante del Acuerdo de Paz de 2016 ha motivado que sea convocado con frecuencia a escenarios internacionales. En ese contexto, mencionó que ha participado en eventos en ciudades como Moscú y París, esta última junto al expresidente Juan Manuel Santos. En contexto: Timochenko ya está de regreso en Colombia, en medio de amenazas de prisión: “Firmes por la paz” “He tenido el privilegio, por haber sido quien me tocó estampar la firma a nombre de todos ellos, pues soy al que invitan a distintos eventos internacionales”, afirmó.

El llamado de Rodrigo Londoño a respetar el Acuerdo de Paz de 2016: “va a estar duro”

Mientras el país se prepara para conmemorar los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha lanzado en los últimos días una batería de anuncios que apuntan en una dirección: introducir cambios en las entidades responsables de ejecutar ese acuerdo y sentar posición sobre esa “paz”. Los anuncios los hizo bajo el marco de una reforma administrativa. De la Espriella aseguró que la Presidencia se convertirá en “un centro de coordinación ejecutiva”. Según explicó, busca eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar unos 10.000 millones de pesos. Dijo que una de estas reestructuraciones implica cambiar el Alto Comisionado para la Paz por una Consejería de Seguridad. Su propuesta rompe con una figura que ha acompañado a todos los gobiernos desde mediados de los años noventa, desde Carlos Holmes Trujillo con Ernesto Samper hasta Otty Patiño con Gustavo Petro. Junto con el Comisionado desaparecerían también la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones se repartirían entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Lea también: Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella “Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”, dijo el mandatario electo.

Adicionalmente, De la Espriella aseguró: “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz del tribunal de la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”. Y añadió: “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, y contra la humanidad, de los jefes de las Farc siguen impunes”. En ese sentido, Londoño respondió: “No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar”. Y finalizó diciendo: “Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”. Entérese: ¿De la Espriella puede meter a la cárcel a Rodrigo Londoño alias Timochenko?

“Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”

En cuanto al futuro incierto e inestable del proceso de paz (de cara a las posiciones políticas del presidente electo, Abelardo de la Espriella) Londoño fue insistente en que es importante, no solo proteger el acuerdo, sino moderar el lenguaje y no caer en las provocaciones. Esto, dijo, con el fin de proteger la vida de los firmantes de paz. “La vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó en un video en donde, además, posó con una bandera blanca símbolo de paz en su mano y afirmó que tanto él como los demás firmantes siguen en pie para mantener los acuerdos jurídicos, sociales y legales que sostienen la paz.

En cuanto a las amenazas, dijo algo que volvió a encender la conversación pública: “Si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esa bandera que hemos mantenido en alto”. Y es que, solo en 2025, fueron asesinados 187 líderes sociales y 173 firmantes del Acuerdo de Paz. En total, desde la firma del acuerdo, organizaciones como Indepaz aseguran que más de 460 firmantes han sido asesinados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: