¿Quién estaba detrás de los explosivos en Plaza Botero? Investigan posible vínculo con disidencias de las Farc

Tres días después del operativo que evitó una posible emergencia en la Plaza Botero el viernes 3 de julio, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó nuevos detalles sobre el caso. El hombre capturado es un ciudadano venezolano, y tras su detención las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda de Bello para establecer si hay más personas involucradas. La investigación apunta en dos direcciones: si el capturado hacía parte de una red de apoyo al terrorismo vinculada a las disidencias de las Farc —específicamente a la estructura que lideraría alias Primo Gay— y si el material explosivo tenía como objetivo la ejecución de un atentado en Medellín. Las autoridades también buscan determinar el vínculo de otras dos personas que acompañaban al extranjero antes de que fuera interceptado por uniformados de la Policía de Turismo durante labores de registro y control en el centro de la ciudad. Entérese: Cayó en Bello alias “Perico”, explosivita de las Disidencias ¿Por qué lo buscaban?

¿Qué explosivos había en la maleta?

El procedimiento ocurrió en uno de los sectores más concurridos de Medellín. Los uniformados detectaron una actitud sospechosa del hombre y revisaron el morral que cargaba. Dentro encontraron una barra de pentolita, cordón detonante, un extintor modificado con conexiones para fabricar un artefacto explosivo, radios de comunicación y otros elementos para ensamblar explosivos, según informó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana. Al dispositivo le faltaba el detonador, lo que permitió al grupo antiexplosivos asegurar los elementos sin afectaciones. La Plaza Botero fue evacuada preventivamente mientras los expertos retiraban el material y verificaban que no hubiera otros riesgos para comerciantes, turistas y transeúntes.

¿Hay una red terrorista detrás?