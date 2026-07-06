Con polémicas y emociones, así se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial este lunes: ¿a qué hora y dónde verlos?

Este lunes 6 de julio viene cargado de fútbol del más alto nivel en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con partidos que en la previa vienen cargados de momentos memorables para bien y para mal. La histórica rueda de prensa de Cristiano Ronaldo antes del juego contra España o la exclusión de la sanción de Folarin Balogun de los Estados Unidos, desatan toda clase de reacciones a nivel mundial y generan una atmósfera más atrapante de cara a los compromisos de octavos de final.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8