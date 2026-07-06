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Con polémicas y emociones, así se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial este lunes: ¿a qué hora y dónde verlos?

Por un lado, es el último partido en esta instancia mundialista para Cristiano Ronaldo; por el otro, EE. UU. llega con polémica tras la suspensión de la sanción a Balogun.

  • Cristiano Ronaldo, Miker Oyarzabal, Folarin Balogun y Youri Tielemans marcaron en dieciseisavos de final. FOTOS: X Selecciones
    Cristiano Ronaldo, Miker Oyarzabal, Folarin Balogun y Youri Tielemans marcaron en dieciseisavos de final. FOTOS: X Selecciones
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Este lunes 6 de julio viene cargado de fútbol del más alto nivel en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con partidos que en la previa vienen cargados de momentos memorables para bien y para mal. La histórica rueda de prensa de Cristiano Ronaldo antes del juego contra España o la exclusión de la sanción de Folarin Balogun de los Estados Unidos, desatan toda clase de reacciones a nivel mundial y generan una atmósfera más atrapante de cara a los compromisos de octavos de final.

¿Último baile de CR7 con Portugal o se irán Lamine Yamal y compañía?

Cristiano Ronaldo se abrió más que nunca en rueda de prensa (previa al duelo Portugal vs. España) en la que se le vio con buena actitud; sin embargo, dejó claro que, pase lo que pase hoy ante España, en el duelo por octavos de final de la Copal, su figura no cambiará por si tiene o no un título Mundial.

El Bicho enfatizó las críticas, cómo estas han sido importantes para él y para su crecimiento.

Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta de que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, pero no vale la pena; ya me acostumbré. Forma parte de esto”, afirmó Cristiano.

El duelo ante España, que liderará la joven estrella Lamine Yamal, será a las 2:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de Caracol, RCN y DirecTV.

Ronaldo afirmó que era su último mundial y hoy tendrá un escollo fuerte para seguir avanzando con los ibéricos.

Puede leer: UEFA cuestiona a la FIFA por levantar la suspensión de Folarin Balogun durante el Mundial 2026: “Ha cruzado una línea roja”

Estados Unidos vs. Bélgica: un duelo envuelto en polémica mundial

La FIFA levantó ayer la sanción contra el delantero y goleador del equipo de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien fue expulsado en el duelo anterior contra Bosnia y Herzegovina.

El ente controlador del fútbol a nivel mundial recibió las felicitaciones de Donald Trump, presidente del país norteamericano, quien dijo “hicieron lo correcto”.

Frente a esta polémica (un hecho sin precedentes), también se manifestó la Real Asociación Belga de Fútbol, que se notó molesta, pero no apeló por la incomprensible decisión.

En medio de este contexto, la selección de Estados Unidos se enfrenta hoy a Bélgica en el Estadio de Seattle a partir de las 7:00 p.m. con transmisión exclusiva de DirecTV.

Lea también: Así fue el gol de Julián Quiñones en los octavos de final entre México e Inglaterra

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Preguntas y respuestas

¿Dónde ver el partido de Portugal contra España hoy en Colombia?
El partido por octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Caracol Televisión y Canal RCN, y por cable en DirecTV.
¿Por qué Folarin Balogun puede jugar el partido contra Bélgica?
El delantero estadounidense fue habilitado luego de que la FIFA levantara sorpresivamente su sanción por tarjeta roja obtenida en el juego anterior, una medida de oficio que generó polémica mundial.
¿A qué hora es el partido de Estados Unidos vs. Bélgica?
El encuentro se disputará este lunes 6 de julio a las 7:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio de Seattle y será transmitido de manera exclusiva por DirecTV.

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