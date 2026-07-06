Con polémicas y emociones, así se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial este lunes: ¿a qué hora y dónde verlos?

Este lunes 6 de julio viene cargado de fútbol del más alto nivel en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con partidos que en la previa vienen cargados de momentos memorables para bien y para mal. La histórica rueda de prensa de Cristiano Ronaldo antes del juego contra España o la exclusión de la sanción de Folarin Balogun de los Estados Unidos, desatan toda clase de reacciones a nivel mundial y generan una atmósfera más atrapante de cara a los compromisos de octavos de final.

Cristiano Ronaldo se abrió más que nunca en rueda de prensa (previa al duelo Portugal vs. España) en la que se le vio con buena actitud; sin embargo, dejó claro que, pase lo que pase hoy ante España, en el duelo por octavos de final de la Copal, su figura no cambiará por si tiene o no un título Mundial.

El Bicho enfatizó las críticas, cómo estas han sido importantes para él y para su crecimiento.

“Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta de que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, pero no vale la pena; ya me acostumbré. Forma parte de esto”, afirmó Cristiano.

El duelo ante España, que liderará la joven estrella Lamine Yamal, será a las 2:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de Caracol, RCN y DirecTV.

Ronaldo afirmó que era su último mundial y hoy tendrá un escollo fuerte para seguir avanzando con los ibéricos.

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