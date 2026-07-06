Abren 17.000 oportunidades de estudio gratuito en Medellín: requisitos, fechas y cómo inscribirse a Matrícula Cero y EstudIA

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín Sapiencia, abrió las convocatorias de Matrícula Cero y EstudIA con las que espera beneficiar a cerca de 17.000 personas durante el segundo semestre de 2026.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que, durante el cuatrienio de su administración, habrán invertido 1,2 billones de pesos en educación superior, de los cuales 795.000 millones son para el fortalecimiento de las instituciones públicas y 408.000 millones para los fondos administrados por Sapiencia.

”Muchas familias no tienen cómo sustentar el estudio de sus hijos. Lo que más quiere un papá y una mamá es que ellos tengan la oportunidad de estudiar. [...] Nosotros como alcaldía, utilizando y administrando bien los recursos públicos, tenemos la inversión más alta en educación superior en cualquier gobierno “, afirmó el mandatario este lunes 6 de julio, quien también anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevos recursos provenientes del fondo conformado con la venta de la participación de EPM en Tigo-UNE.

Con este beneficio, la Alcaldía le quiere enviar un mensaje a las personas jóvenes y adultas de Medellín: “sí pueden cumplir sus sueños, les vamos a seguir brindando todas las oportunidades para lo que quieran hacer” dice el alcalde.

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