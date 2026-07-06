Así está el reciclaje en Medellín: recuperó casi 35.000 toneladas de residuos en 2026

Medellín avanza en su apuesta por la economía circular con un aumento en el aprovechamiento de residuos reciclables. Durante los primeros cinco meses de 2026, la ciudad logró recuperar 34.984 toneladas de materiales que dejaron de llegar al relleno sanitario y que fueron reincorporados a procesos productivos como materia prima.
El resultado representa 1.468 toneladas más que las recuperadas en el mismo periodo de 2025 y refleja el trabajo conjunto entre los ciudadanos, las organizaciones de recicladores de oficio y el Distrito para fortalecer la separación adecuada de residuos desde hogares, comercios e industrias.
El aprovechamiento de estos materiales permite reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final, extender la vida útil del relleno sanitario, disminuir la extracción de recursos naturales y reducir el consumo de agua y energía necesario para producir nuevos elementos.