Así está el reciclaje en Medellín: recuperó casi 35.000 toneladas de residuos en 2026

Medellín avanza en su apuesta por la economía circular con un aumento en el aprovechamiento de residuos reciclables. Durante los primeros cinco meses de 2026, la ciudad logró recuperar 34.984 toneladas de materiales que dejaron de llegar al relleno sanitario y que fueron reincorporados a procesos productivos como materia prima. El resultado representa 1.468 toneladas más que las recuperadas en el mismo periodo de 2025 y refleja el trabajo conjunto entre los ciudadanos, las organizaciones de recicladores de oficio y el Distrito para fortalecer la separación adecuada de residuos desde hogares, comercios e industrias. El aprovechamiento de estos materiales permite reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final, extender la vida útil del relleno sanitario, disminuir la extracción de recursos naturales y reducir el consumo de agua y energía necesario para producir nuevos elementos.

Durante los primeros cinco meses de 2026, Medellín recuperó cerca de 35.000 toneladas de materiales reciclables que evitaron su disposición en el relleno sanitario. FOTO: Alcaldía de Medellín.

Según las cifras entregadas por la administración distrital, Medellín se mantiene entre las ciudades del país con mayor cantidad de toneladas efectivamente aprovechadas durante 2026. Este avance también se suma al panorama nacional: de acuerdo con el informe Circular Economy and Waste Management Market in Latin America, citado por la Alcaldía, Colombia registra una de las tasas más altas de reciclaje y reutilización de América Latina, con un 17%, solo por debajo de Argentina, que alcanza el 22%. En la ciudad, las organizaciones de recicladores de oficio han tenido un papel fundamental en estos resultados. Entre enero y mayo de este año, las entidades que más material recuperaron fueron la Corporación Nacional Ecoresiduos, con 3.070,65 toneladas; la Asociación para el Fomento del Reciclaje Soy Reciclo, con 2.983,77 toneladas; y la Asociación Recircular, con 2.890,55 toneladas. Lea aquí: “Un vidrio me atravesó la mano”: Emvarias alerta por accidentes de recolectores en Medellín En conjunto, estas tres organizaciones aportaron el 25,6% del total de residuos aprovechados en Medellín durante ese periodo. La subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García Gil, destacó que la separación correcta en la fuente es clave para que los materiales puedan ser recuperados. “Cuando los materiales aprovechables se entregan de manera correcta, es decir, debidamente separados, limpios y secos, se facilita su recuperación y pueden reincorporarse a nuevos procesos productivos”, afirmó. Además, resaltó el impacto social de esta actividad, que beneficia a más de 3.000 recicladores de oficio que recorren diariamente barrios y corregimientos de la ciudad para prestar este servicio ambiental. Entre las estrategias que han impulsado el aumento del reciclaje está “Tú separas, yo reciclo”, una iniciativa que durante los primeros cinco meses de 2026 llegó a 7.788 hogares para promover mejores prácticas de separación de residuos. La campaña se desarrolló en sectores como Doce de Octubre, Robledo, Guayabal y los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.

La correcta separación de residuos en hogares, comercios e industrias ha permitido que miles de toneladas de materiales sean reincorporadas a procesos productivos en Medellín. FOTO: Alcaldía de Medellín.