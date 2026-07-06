Jornada laboral bajará a 42 horas desde el 15 julio: cinco claves para que las empresas se adapten

En menos de 10 días culminará la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral máxima en Colombia a 42 horas semanales sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores. La medida marca el inicio de una nueva etapa para más de 1,4 millones de empresas formales activas en el país, que deberán reorganizar sus operaciones, redistribuir cargas de trabajo y fortalecer la gestión de sus procesos para mantener los niveles de productividad. Puede leer: ¡Pilas, trabajadores! Recargo dominical sube al 90% desde el 1 de julio y la jornada laboral baja a 42 horas Aunque la reducción de la jornada representa un avance en materia laboral, también plantea desafíos importantes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que tendrán que encontrar formas más eficientes de aprovechar el tiempo disponible sin afectar su crecimiento ni la calidad de los servicios.

La transformación digital será clave para mantener la productividad

Para Carlos Huertas, Chief Financial Officer de Siigo Latam, la entrada en vigor de la jornada de 42 horas debe verse como una oportunidad para modernizar la operación empresarial. “La implementación de esta ley invita a las empresas a preguntarse cómo pueden trabajar mejor. Es un momento para optimizar procesos, automatizar tareas operativas y fortalecer la toma de decisiones con información en tiempo real, de manera que los equipos puedan dedicar más tiempo a actividades estratégicas para el negocio”, afirma. Entérese: ¡Atención, trabajadores! Esta es la fecha límite para reclamar el Día de la Familia, ¿qué pasará con este beneficio? La necesidad de mejorar la eficiencia ya figura entre las principales prioridades de las organizaciones. Según el Foro Económico Mundial, el 84% de los empleadores en América Latina planea fortalecer las capacidades digitales de sus colaboradores para responder a los cambios impulsados por la tecnología y la automatización. En este contexto, la transformación digital se consolida como una herramienta para simplificar procesos, optimizar recursos y mejorar la gestión de la información. Además, la nueva jornada tendrá efectos sobre procesos como la programación de horarios, el registro de novedades, el control de horas extra y la liquidación de nómina, por lo que disponer de herramientas tecnológicas que centralicen esta información será cada vez más importante.

Cinco recomendaciones para adaptarse a la jornada laboral de 42 horas

Con la entrada en vigencia de la nueva jornada, Siigo propone cinco acciones para que las empresas conviertan este cambio en una oportunidad para ganar eficiencia. Vea aquí: Nuevo festivo en Colombia: qué deben pagar las empresas y hacer los trabajadores 1. Revisar la distribución de horarios y cargas de trabajo La reducción de horas es una oportunidad para analizar cómo se distribuyen actualmente las tareas dentro de los equipos. Una planeación adecuada permite optimizar tiempos, evitar sobrecargas y mantener la continuidad de la operación sin afectar la calidad del servicio. 2. Automatizar tareas administrativas repetitivas Procesos como la facturación, la gestión documental y algunas actividades de nómina aún se realizan manualmente en muchas compañías. Automatizarlos mediante software contable en la nube ayuda a reducir errores, ahorrar tiempo y liberar a los equipos para actividades estratégicas. 3. Tomar decisiones con información en tiempo real Contar con indicadores actualizados sobre ventas, inventarios, flujo de caja y desempeño financiero facilita responder con rapidez a los cambios del mercado y aprovechar mejor los recursos disponibles. 4. Fortalecer la gestión del talento humano La correcta administración de horarios, ausencias, novedades, horas extra y recargos será determinante en el nuevo escenario laboral. Una gestión más eficiente permite mejorar el control interno, reducir errores y cumplir con las obligaciones laborales. Más noticias: Radican ponencia para crear contrato agrario y formalizar el trabajo rural en Colombia 5. Medir y optimizar la productividad Evaluar permanentemente los indicadores de desempeño permite identificar tareas que no generan valor, fortalecer los procesos más eficientes y entender que la productividad depende de cómo se utilizan las horas disponibles y no únicamente del tiempo trabajado.

La reducción de la jornada no modifica salarios ni prestaciones

Uno de los aspectos que más inquieta tanto a trabajadores como a empleadores es el alcance de la medida. La reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales no implica cambios en el salario, las prestaciones sociales, las vacaciones, las cesantías ni los demás derechos laborales adquiridos. Los principales ajustes estarán relacionados con la organización de los horarios, la distribución de los turnos, el cálculo de horas extra y recargos, así como la planificación operativa dentro de las empresas.

Las señales de que una empresa todavía no administra bien la nueva jornada

Más allá del cumplimiento legal, especialistas advierten que la reducción de la jornada también pone a prueba la capacidad de gestión de las organizaciones. Para Marcela Garzón Posada, directora del programa virtual de Administración de Empresas de Areandina, el verdadero desafío no es reducir las horas, sino administrar mejor el trabajo. “La jornada de 42 horas no es el problema. La dificultad es descubrir que durante años muchas empresas nunca gestionaron bien el tiempo de trabajo y ahora la ley les está mostrando esa fragilidad con más claridad”, explica. Según la experta, existen señales claras de que una empresa aún no ha logrado adaptarse adecuadamente. Relacionado: Hasta el 30% de pymes podría desaparecer por alza de costos laborales como reducción de jornada laboral Las principales son el incremento permanente de las horas extra para mantener la operación, la sobrecarga constante sobre los mismos equipos o cargos críticos, la reducción del horario sin modificar procesos, objetivos o cargas laborales, la improvisación en los turnos de trabajo y un mayor número de errores, retrasos o fallas en la prestación del servicio. Cuando estos síntomas aparecen de manera simultánea, la organización no está mejorando su eficiencia, sino compensando la reducción horaria mediante un mayor desgaste del personal.

Las horas extra no deben convertirse en la regla

Garzón explica que las horas extra continúan siendo una herramienta válida, pero únicamente para atender situaciones excepcionales o picos temporales de demanda. El problema surge cuando dejan de ser una medida ocasional y pasan a formar parte permanente del modelo operativo. “En ese momento ya no son una herramienta: son una muleta. Y una operación que necesita esa muleta todos los meses está revelando una ineficiencia estructural”, advierte.

Manufactura, logística, retail, BPO y salud enfrentarán mayores desafíos

No todos los sectores económicos sentirán el impacto de la misma manera. Las actividades más intensivas en mano de obra, como manufactura, logística y retail, así como los servicios de atención continua, entre ellos call centers, BPO y salud, deberán realizar mayores esfuerzos para reorganizar turnos y procesos, especialmente cuando su operación depende de la presencialidad o presenta bajos niveles de digitalización. En este escenario, la docente de Areandina considera que las organizaciones más preparadas no necesariamente son las de mayor tamaño. “Las compañías más preparadas no son necesariamente las más grandes, sino las que ya saben qué actividades generan valor, cuánto produce cada equipo y dónde se pierde tiempo. Cuando la productividad todavía se mide por horas trabajadas, el cambio asusta. Cuando se mide por resultados, se puede gestionar mejor”, señala. Más noticias: ¿Cuáles son los países que trabajan menos horas en América Latina en 2026? Así va Colombia

El reto será rediseñar el trabajo y no solo reducir las horas

Los expertos coinciden en que una mala implementación de la jornada podría incentivar una mayor tercerización, incrementar la informalidad o reducir nuevas contrataciones formales, en un mercado laboral que continúa siendo sensible a los costos empresariales. Por ello, el desafío consiste en rediseñar la forma de trabajar, apoyarse en la tecnología y medir el desempeño con base en resultados. Antes del 15 de julio, las empresas deberían responder preguntas clave: ¿la productividad se mide por resultados?, ¿ya identificaron qué tareas realmente generan valor?, ¿rediseñaron procesos antes de reducir las horas?, ¿las horas extra siguen siendo excepcionales?, ¿la carga laboral está equilibrada?, ¿la tecnología ya absorbió parte del ajuste? Lea aquí: Así viven los conductores de Uber en Colombia: 85% tiene deudas y solo 36% cotiza a pensión Si varias de estas respuestas son negativas, la adaptación aún está incompleta. En conclusión, la implementación definitiva de la jornada laboral de 42 horas representa una oportunidad para que las empresas modernicen su operación, impulsen la digitalización y mejoren su productividad. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá menos del cambio en el horario y más de la capacidad de las organizaciones para gestionar de manera eficiente el trabajo que realizan dentro de esas 42 horas.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo comienza a regir la jornada laboral de 42 horas en Colombia? La reducción definitiva entra en vigor el 15 de julio de 2026, completando la implementación gradual establecida por la Ley 2101 de 2021. ¿La jornada laboral de 42 horas reduce el salario? No. La disminución de horas no modifica el salario, las prestaciones sociales, las vacaciones, las cesantías ni los demás derechos laborales. ¿Qué deben hacer las empresas con la nueva jornada laboral? Deben reorganizar horarios, redistribuir cargas de trabajo, controlar las horas extra, optimizar procesos y apoyarse en herramientas tecnológicas para mantener la productividad.