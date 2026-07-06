Jornada laboral bajará a 42 horas desde el 15 julio: cinco claves para que las empresas se adapten

En menos de 10 días culminará la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral máxima en Colombia a 42 horas semanales sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores.
La medida marca el inicio de una nueva etapa para más de 1,4 millones de empresas formales activas en el país, que deberán reorganizar sus operaciones, redistribuir cargas de trabajo y fortalecer la gestión de sus procesos para mantener los niveles de productividad.
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Aunque la reducción de la jornada representa un avance en materia laboral, también plantea desafíos importantes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que tendrán que encontrar formas más eficientes de aprovechar el tiempo disponible sin afectar su crecimiento ni la calidad de los servicios.